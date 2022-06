Finał "Hotel Paradise 5": Oto zwycięzcy! Czy rozbili złotą kulę?

Po ponad trzech miesiącach pobytu na rajskim Zanzibarze, wyłoniono zwycięską parę. Jednak ich relacja została właśnie postawiona na ostrzu noża! Tylko jedna osoba, wyjedzie z pieniędzmi, ponieważ złota kula pękła na polu z kwotą 90 tysięcy złotych. Kto postanowił zgarnąć wszystkie pieniądze dla siebie? Finał był zaskakujący. Głosujący na finałową parę mieszkańcy "Hotelu Paradise" byli niemalże jednogłośni. Zobaczcie, co wydarzyło się w ostatnim odcinku 4. sezonu i kto wrócił do Polski bogatszy o główną wygraną. "Hotel Paradise 4": Rzut kulą w finale. Kto zgarnął wygraną? W finałowym starciu zmierzyli się ze sobą Łukasz i Nana oraz Sara i Michał. Jednak tym razem już nic nie zależało od nich. Teraz liczyły się relacje z pozostałymi uczestnikami, jakie udało im się zbudować w trakcie programu. To właśnie od uczestników obecnych na finałowej "Pandorze" zależało, kto stanie na ścieżce lojalności i będzie miał okazję zawalczyć o 100 tysięcy złotych do podziału lub... zgarnąć całą kwotę dla siebie. Nana i Łukasz wydawali się nie denerwować tym, co zaraz miało się wydarzyć. Docenili, że udało im się wytrwać w "Hotelu Paradise" od samego początku: Niby z Łukaszem jesteśmy tutaj już od początku. Mogłoby się wydawać, że to my mamy dzisiaj tę kulę ale wszystko może się obrócić, bo tutaj nigdy nic nie wiadomo i ja czuję, że możemy się dzisiaj zaskoczyć czymś. (...) Łukasz jest jedyną osobą, z którą znalazłam takie porozumienie tutaj w "Hotelu". To jest taka relacja na "Hotel" i może coś później. Przyjechałam tu po przygodę i wychodzę z bonusem. Z kolei Łukasz zapewniał, że rzucenie kulą nie jest w jego stylu i nie planuje tego zrobić: Lecę po złotą kulę i nie rzucę....