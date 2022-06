"Hotel Paradise 5": Jay poruszająco o Elizie: "Po raz pierwszy byłem właściwie szczęśliwy"

Jay nie ukrywa, że przed "Hotelem Paradise" niewiele poświęcał czasu na życie prywatne. Zbyt mocno skupiając się na karierze sportowej nie dawał sobie szansy na miłość. Zmieniło się to w "Hotelu Paradise", dzięki Elizie. Jayowi trudno było nazwać to, co czuł do swojej programowej partnerki, jednak wiedział jedno - dzięki niej zaczynał bardziej doceniać bycie przy kimś niż samotność. Czy po programie jest w stałym związku? Opublikował wymowne nagranie. "Hotel Paradise 5": Jay ma dziewczynę po programie? Jay jest wyjątkowym uczestnikiem " Hotelu Paradise 5". Już od pierwszych odcinków zdobył sympatię uczestników, a niedawno został także wybranym jako "jeden z najbardziej zaufanych". Jay stara się podtrzymywać kontakty ze wszystkimi uczestnikami i służyć im dobrą radą. To właśnie przed nim zdecydowała otworzyć się na trudne tematy nie tylko Eliza ale również Michał. Uczestnik nie ukrywa również, że mierzył się z problemami takimi jak depresja czy zaburzenia odżywiania. Jay o swoich zaburzeniach odżywiania mówił: "Dziękuję za nie pokazywanie tego w telewizji". Czy obecność w "Hotelu Paradise" dobrze na niego wpłynęła? Jay sam podkreślał, że nie spodziewał się, że którakolwiek z uczestniczek będzie w stanie tak bardzo otworzyć go na miłość. Czy zakochał się w Elizie w programie? Uczestnik przyznał, że to było zbyt dawno by mógł konkretnie odpowiedzieć, co wtedy do niej czuł, jednak jest pewien, że "pierwszy raz w życiu lubi być bardziej z kimś niż sam. Po prostu bardzo, bardzo ją lubił". Czy ich relacja przetrwała po programie? Jay opublikował w sieci wymowna relację na temat "tego, czego brakuje mu odkąd ma dziewczynę". @jeremiahdabrowski Mam nadzieję że...