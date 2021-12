"Hotel Paradise 4": Sara i Przemek są parą? Fani mają kolejne dowody!

Rozwój relacji pomiędzy Sarą i Przemkiem z 4. edycji "Hotelu Paradise" zaskoczył nie tylko widzów, ale też uczestników programu. Po płomiennych deklaracjach chłopaka o wierności do Launo, charyzmatyczny brunet poczuł się zwolniony z powinności, gdy jego partnerka porzuciła go na rzecz Michała. Od tego czasu Przemek skupił się tylko na sobie, a po pamiętnym, namiętnym pocałunku z Sarą, nie widział świata poza nią. Niestety, w wyniku bezlitosnych zasad programu, Przemek musiał opuścić show, a Sara w towarzystwie Michała doszła aż do wielkiego finału. Czy pomimo spięcia, jakie miało miejsce pomiędzy Sarą i Przemkiem podczas finałowej Pandory, ta dwójka postanowiła dać sobie drugą szansę i teraz tworzy związek poza kamerami? Internauci są przekonani, że zdradził ich jeden szczegół. To trzeba zobaczyć!

Sara i Przemek z "Hotelu Paradise" są w związku po programie?

Widzowie "Hotelu Paradise" przyzwyczaili się do tego, że liczne spiski, pakty, a nawet karczemne kłótnie są wpisane w strategiczną grę atrakcyjnych singli walczących o sławę i wielkie pieniądze. Czasem w tej "wojnie" o popularność i główną nagrodę w postaci 100 tys. złotych pojawiają się także prawdziwe, płomienne uczucia. Czyżby również w 4. odsłonie miłosnego hitu TVN narodziła miłość, która przetrwała także po zakończeniu show?

Sympatycy programu mają nadzieję, że po wielkim finale rajskiego hotelu, przynajmniej cztery pary ogłoszą, że nadal tworzą szczęśliwe związki. Widzowie miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki są przekonani, że swoje programowe relacje postanowili kontynuować Wiktoria i Miłosz, Vanessa i Mateusz, Nana i Łukasz oraz Sara i Przemek. I choć pomiędzy tą ostatnią dwójką doszło do ostrej wymiany zdań podczas finałowej Pandory, to wszystko wskazuje na to, że już dawno się pogodzili.

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"/PLAYER.PL

Odkąd Sara i Przemek po raz pierwszy się pocałowali, ich relacja weszła na zupełnie inny poziom. Ukradkowe spojrzenia, miłe gesty oraz wzajemna troska sprawiły, że szybko stworzyli jedną z najmocniejszych par rajskiego hotelu, którą połączył nie tylko pakt, ale też namiętność.

- Ciągnie mnie do niej - wyznał Przemek w rozmowie z Łukaszem. - Generalnie mi się podoba, chce być z nim w parze. Zobaczymy co z tego wyjdzie - stwierdziła Sara przed kamerami.

I gdy wydawać by się mogło, że ta dwójka dojdzie u swego boku aż do wielkiego finału sezonu, nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Łuki i Michał powrócili do programu z nową energią i ogromną chrapką na wygraną. Ich ofiarą stał się jednak Przemek, który został zmuszony do opuszczenia show. Od tego momentu Sara postanowiła stworzyć parę z Michałem, z którym zaszła aż do wielkiego finału. Zanim jednak do tego doszło, Sara i Michał, Nana i Łukasz oraz Inga i Janek w towarzystwie byłych uczestników "Hotelu Paradise" wzięli udział w finałowej Pandorze, podczas której nie zabrakło kąśliwych komentarzy, uszczypliwości oraz obraźliwych inwektyw. Najbardziej dostało się Indze, która tuż przed finałem postanowiła pozbyć się z gry swojej najlepszej przyjaciółki i posłała Vanessę i Mateusza do domu.

Oberwało się też Nanie, a także Sarze. Przemek nie mógł bowiem przeboleć, że jego była partnerka związała się z chłopakiem, który wyrzucił go z programu.

- Dlaczego wybrałaś Majka, zamiast Łukasza, skoro wiedziałaś, że Majk mnie odpulił? - dopytywał Przemek Sarę na finałowej Pandorze. - Do samego końca, kiedy podejmowałam decyzję nie wiedziałam, ale i tak wybrałabym Łukasza, ponieważ mam z nim gorszy kontakt, a chciałam się czuć komfortowo w pokoju, dlatego wybrałam Majka- tłumaczyła się wtedy Sara. - No ja na twoim miejscu nie wybrałbym osoby, która ciebie wywaliła - podsumował Przemek.

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"/PLAYER.PL

Wszystko jednak wskazuje na to, że pomimo ostrej wymianie zdań tuż przed finałem 4. edycji "Hotelu Paradise" pomiędzy Sarą i Przemkiem nadal tli się uczucie. Niedawno para pochwaliła się romantycznym zdjęciem, a w sieci zawrzało od plotek, jakoby Sara i Przemek zaręczyli się, a wszystko przez wymowny komentarz chłopaka. Teraz fani show przedstawiają kolejne dowody na to, że Sara i Przemek są parą.

Na InstaStories przebojowego bruneta pojawiło się zdjęcie imponującego bukietu czerwonych róż. Choć Przemek nie zdradził, dla kogo przygotował tak romantyczną niespodziankę, internauci są przekonani, że obdarował nią... Sarę! Skąd taka pewność? Niedługo po zakupie róż Przemek udał się na spotkanie z przyjaciółmi z "Hotelu Paradise", na którym nie zabrakło atrakcyjnej brunetki, która niedawno przeszła spektakularną metamorfozę i przedłużyła włosy.

Myślicie, że to dowód na to, że Sara i Przemek są razem po zakończeniu "Hotelu Paradise"?