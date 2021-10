"Hotel Paradise 4": Przemek namiętnie całował się z Sarą. Szokująca reakcja Ingi 

Tego wieczoru zabawa w "Hotelu Paradise 4" lekko wymknęła się spod kontroli i wygląda na to, że pomiędzy Przemkiem a Sarą zaczyna rodzić się prawdziwe uczucie! Co na to Inga? Uczestniczka naprawdę się popisała.

Finał "Hotelu Paradise 4" zbliża się coraz większymi krokami, tymczasem na rajskim Zanzibarze niektórzy z uczestników wciąż nie są pewni swoich obecnych par. Co więcej, wszystko wskazuje na to, że widzowie show dopiero będą świadkami zaskakujących roszad i narodzin płomiennych uczuć. Czyżby Miłosz i Wiktoria mieli mieć konkurencję? Przemek i Sara, którzy wcale nie są w parze, zbliżyli się do siebie i to bynajmniej nie po koleżeńsku. Co na to Inga? Reakcja dziewczyny dosłownie zwala z nóg. Czegoś takiego w tej edycji "Hotelu Paradise" jeszcze nie było!

"Hotel Paradise 4": Przemek zmieni Ingę na Sarę?!

Po tym, jak z czwartą edycją "Hotelu Paradise" pożegnał się Michał, Nana nie kryła ulgi. Cóż, jak widać dziewczyna wcale nie nacieszyła się swoim wyborem. Kasia, która właśnie rozpoczęła swoją przygodę na rajskim Zanzibarze zadecydowała, że chce stworzyć parę z Łukaszem, a tym samym Nana ponownie wróciła do singlówki. Czyżby po tej roszadzie uczestniczka miała po raz kolejny miała zawieść się na Łukaszu, którego wybrała wyrzucając z programu Michała i sprowadzając na siebie gniew widzów?

Nie mogę już pozwolić sobie na zmianę pary. Muszę popracować nad odbudowaniem zaufania Nany - stwierdził Łukasz.

Wygląda na to, że Nanie i Łukaszowi nikt i nic nie jest już w stanie zagrozić. Za to ciemne chmury pojawiły się nad inną parą, bo coraz goręcej robi się pomiędzy Przemkiem a Sarą! Piękna Inga ma powody do obaw? Wieczorem w czwartej edycji "Hotelu Paradise" akcja przybrała zadziwiających obrotów, a niektórzy uczestnicy sami stwierdzili, że impreza lekko wymknęła im się spod kontroli.

Emocje buzują i głupie pomysły zaczynają przygodzić do głowy - komentował Przemek, nawiązując do swojego gorącego tańca z Ingą.

Fragment programu "Hotel Paradise 4", Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Widzowie wściekli na Nanę po wyborze Łukasza! "Dała sobie w twarz"

Cóż, tego wieczora niektóre z par wyjątkowo się do siebie zbliżyły, o dziwo namiętnie zrobiło się nie tylko pomiędzy uczestnikami, którzy dzielą ze sobą sypialnię i ktoś tu się nagle zapomniał! Mowa o Przemku, który nagle pocałował Sarę i jak się okazuje - wcale nie pomylił dziewczyny ze swoją obecną partnerką.

- Ciągnie mnie do niej - wyznał w rozmowie z Łukaszem. - Generalnie mi się podoba, chce być z nim w parze. Zobaczymy co z tego wyjdzie - stwierdziła Sara przed kamerami.

Fragment programu "Hotel Paradise 4", Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Michał ostro o Nanie. "Okazała się dwulicowa". Odpowiedziała!

"Hotel Paradise 4": Zaskakująca reakcja Ingi na pocałunek Sary i Przemka

Wszystko wskazuje na to, że właśnie byliśmy świadkami narodzin pierwszych uczuć, pomiędzy kolejnymi uczestnikami czwartej edycji "Hotelu Paradise". Choć Przemek nie ukrywa, że targają nim różne emocje i obie dziewczyny mają u niego specjalne względy, Sara wygrywa w starci z Ingą!

Sara wizualnie bardzo mi się podoba, ale ciągnie mnie do Ingi. W cholerę ciągnie mnie do Ingi. Wiem, że ona bardzo chce. Widzę, jak Sara na mnie patrzy i widzę, jak Inga na mnie patrzy. Widzę, że obydwie chcą - tłumaczył się w rozmowie z Naną. - Sara, Sara - stwierdził, odpowiadając na pytanie, na której dziewczynie bardziej mu zależy.

Na drugi dzień Sara i Przemek odbyli szczerą rozmowę na gdybalni, podczas której uczestnik wyznał, że ponownie myśli nad zmianą pary. Wygląda na to, że w czwartej edycji "Hotelu Paradise" zajdą nagłe zmiany i niektórzy już muszą zacząć myśleć o tym, jak się ratować. Co więcej, kiedy Przemek na gdybalnię zabrał Ingę, wyznając, jak obecnie wygląda sytuacja, uczestniczka zareagowała na jego słowa i "zdradę" w zaskakujący sposób!

- Chciałem cię poznać i nadal chciałbym cię bardzo poznać, ale relacja z Sarą bardzo mi w tym przeszkadza. Zbliżamy się do siebie i mam takie coś, że ciągnie mnie do niej, a ciebie chcę poznać. W cholerę mi się podobasz, jesteś po prostu piękna - przyznał Przemek, potwierdzając, że poprzedniej nocy całował się z Sarą. - Nie chcę kontaktów z Sarą sobie psuć. Mega ją lubię, więc zobaczymy co się dalej wydarzy, ale niech ta Sara będzie z Tobą - stwierdziła Inga.

Spodziewaliście się, że Inga w ten sposób podejdzie do całej sytuacji? Musimy przyznać, że uczestniczka do końca zachowała klasę i nawet w rozmowie z Sarą nie dała ponieść się emocjom. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem!