"Hotel Paradise": Miłosz i Wiktoria jednak razem?! Zdradził ich ten szczegół

Miłosz i Wiktoria przebyli w "Hotelu Paradise" naprawdę długą drogę. Dostali nawet kilka szans, na to by pielęgnować swój związek. Jak do tej pory, patrząc na ich relacje w programie nic nie wskazuje na to, by mieli rozejść się jeszcze przed finałem. A co wydarzyło się po powrocie do Polski? Czy ich miłość przetrwała próbę czasu? Ostatnie nagranie na Instagramie Miłosza mogło sporo zdradzić! Bliscy urządzili mu w mieszkaniu urodzinową niespodziankę. Czy możliwe by zaskoczony Miłosz z radości nie przypilnował jednego ważnego szczegółu?

"Hotel Paradise": Miłosz i Wiktoria są razem po programie? To nagranie ich zdemaskowało?

W "Hotelu Paradise" zaczyna się finałowy tydzień. Dziś odbędzie się ostatnie "rajskie rozdanie" i przekonamy się, kto i w jakich parach, będzie walczył o miejsce w wielkim finale 4. edycji randkowego show. Duże szanse mają Wiktoria i Miłosz. Tych dwoje jest ze sobą niemalże od samego pierwszego wejścia Wiktorii do programu. Kiedy uczestniczka przeżywała trudne chwile, a koledzy urządzili na niej lincz, mogła liczyć jedynie na swojego partnera. Miłosz uległ jednak manipulacjom grupy i sam wszedł w intrygę, która miała na celu pozbycie się dziewczyny z programu. Po pierwszym odejściu Wiktorii, Miłosz się załamał. Bardzo szybko okazało się, że dostali od produkcji drugą szansę i Wika wróciła do show. Niestety niedługo po tym to Miłosz musiał opuścić program. Ich przygoda jednak nie skończyła się, ponieważ gdy Wiktorię wyeliminowano po raz drugi, za "Hotelem Paradise" czekał na nią Miłosz i jeszcze raz, tym razem razem wrócili do gry. Takim sposobem udało im się dotrwać aż do ostatniego "rajskiego rozdania".

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Wybierz najsympatyczniejszego uczestnika show. Zagłosuj już teraz! PLEBISCYT

Fani zastanawiają się jednak, jak potoczyła się relacja Miłosza i Wiktorii po "Hotelu Paradise". Do tej pory pojawiło się mnóstwo "za i przeciw" ich związkowi. Ostatnie nagranie Wiktorii też dało widzom wiele domyślenia. Niestety uczestnicy nie mogą bezpośrednio odpowiadać na takie pytania przez wielkim finałem show. Wygląda jednak na to, że Miłosz właśnie zaliczył małą wpadkę. Pokazał w sieci nagrania z urodzinowej niespodzianki, jaką zorganizowali mu najbliżsi przyjaciele. I chociaż nie widać na nagraniach Wiktorii, Miłosz wita się z radosnym małym psiakiem, który... przypomina pupila Wiktorii!

Instagram @mily_mo_

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": wulgarne zachowanie Łukasza na Pandorze. Pozostali mają dość?

Czyżby Miłosz przed przypadek pokazał Zuzię, ukochanego maltańczyka Wiktorii? A może to nie jest jej psiak a czworonóg należący do zupełnie kogoś innego? Bądź co bądź, zwierzaki na tym nagraniu wyglądają niemalże identycznie i trudno odmówić fanom "Hotelu Paradise" spostrzegawczości. Na to czy Wiktoria i Miłosz są ze sobą po programie przyjdzie nam jeszcze troszkę poczekać.

Instagram

Wielki finał "Hotelu Paradise" odbędzie się już 6 grudnia. Wówczas dowiemy się, kto stanie na ścieżce lojalności. Myślicie, że ktoś odważy się pójść w ślady Krystiana z 3. edycji i również rozbije kulę na polu z pieniędzmi? A może wygra miłość? Trzymamy kciuki za wszystkie pary i mamy nadzieję, że udział w "Hotelu Paradise" zaowocuje w wiele nowych związków!