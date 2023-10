Choć tytuł miłosnego hitu Telewizyjnej Siódemki jasno wskazuje na to, że na jego uczestników czeka istny raj, to dla wielu graczy "Hotel Paradise" okazuje się prawdziwym piekłem. Tajne spiski, pakty, karczemne awantury i morze przelanych łez, tuż obok dobrej zabawy oraz miłosnych uniesień są nieodłączną rzeczywistością pewnych siebie singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze. Jak się okazuje, również podczas finałowej Puszki Pandory nie zabraknie kąśliwych komentarzy, soczystych plotek i ujawnienia najbardziej intymnych sekretów finałowych par. A które duety zmierzą się ze sobą w półfinale 4. odsłony "Hotelu Padise"? Sprawdźcie!

Reklama

"Hotel Paradise 4": znamy trzy półfinałowe pary

Finał 4. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a rywalizacja pomiędzy uczestnikami jest coraz bardziej zacięta. I gdy wydawać by się mogło, że w rajskim hotelu już nic nas nie zaskoczy, to tuż przed finałowym tygodniem do gry powrócili Inga i Janek, którzy tym razem nastawieni są na ostrą grę bez sentymentów. Para z zaciętością bierze udział w kolejnych konkurencjach, by zrobić wszystko, by dojść aż do wielkiego finału sezonu.

Ostatnio w wyniku bezlitosnych zasad programu, po przegranych "Igrzyskach", z rajskim hotelem ponownie pożegnali się Wiktoria i Miłosz, co rozwścieczyło widzów miłosnego hitu TVN 7. Tym samym do kolejnego etapu gry przeszli Nana i Łukasz, Vanessa i Mateusz, Inga i Janek oraz Sara i Michał. Jednak ich sielanka nie trwała długo, ponieważ nazajutrz po raz kolejny uczestników odwiedziła prowadząca show - Klaudia El Dursi.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Zobacz także: "Hotel Paradise": Wiktoria i Miłosz o swoim odejściu. Mówią o sobie w zaskakujący sposób!

Ciemnowłosa piękność, wystawiając uczestników rajskiego hotelu na kolejną próbę, przygotowała dla graczy dwie koperty. I choć jej wizyta na początku zaniepokoiła atrakcyjnych singli, to okazała się dla nich prawdziwym zbawieniem. Panie mogły urządzić sobie upragnione SPA, zaś panowie otrzymali możliwość wykonania treningu na siłowni, o której marzyli od pierwszych odcinków programu. Gdy Klaudia pojawiła się w willi po raz kolejny, dzierżąc w dłoniach następne koperty tylko "dla śmiałków", zachęceni porannymi rozrywkami gracze chętnie skusili się zaryzykować i sprawdzić, co tym razem produkcja dla nich przygotowała. Sara i Michał oraz Vanessa i Mateusz wylosowali romantyczne randki, zaś pozostałe duety mogły obejść się smakiem.

I gdy wydawać by się mogło, że Nana i Łukasz oraz Inga i Janek są wielkimi przegranymi tej konkurencji, to nagle stało się coś, czego nikt się nie podziewał. W willi znów pojawiła się Klaudia El Dursi, która dała tym dwóm duetom propozycję nie do odrzucenia. Nana i Łukasz oraz Inga i Janek musieli wskazać parę, która nie przejdzie do kolejnego etapu gry. Po długich rozważaniach padło na Vanessę i Mateusza, którzy otrzymali 15 minut na spakowanie swoich rzeczy i opuszczenia "Hotelu Paradise".

- Nie ukrywam, że jest mi bardzo przykro - zaczęła Vanessa. - Będę tęsknić i to nie za piaskiem, palmami czy oceanem, ale za wami. Jest takie powiedzenie, że szczęście to mieć wokół siebie ludzi, którzy sprawiają, że jesteś szczęśliwy. Dziękuję wam za wspaniałe doświadczenia i piękną przygodę - dodała. - Bardzo dziękuję za tę przygodę - wtórował jej Mateusz. -Była naprawdę bardzo fajna. Mam nadzieję, że jeśli chociaż raz wywołałem uśmiech na twarzy, to ja już odniosłem sukces - zakończył.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Eliminacja Vanessy i Mateusza sprawiła, że pozostały zagrożony duet nie mógł powstrzymać łez. Również Janek nie krył swojej złości takim obrotem spraw podkreślając, że w starciu z Ingą, Naną i Łukaszem nie miał żadnych szans i nie mógł obronić swoich przyjaciół przed odejściem z programu.

Zobacz także

- Ja byłem sam, żebyście zostali - żalił się Mateuszowi Janek. - Czyli Inga była na tak? - Ja nie byłem. No przecież mówiła wam w pokoju wprost. - Czyli Inga była za ty,. żebyśmy odpadli, tak? - No mówiła wam wprost... Wiesz Mati, ja będę zawsze szczery tu. Nigdy bym nie pozwolił, żebyś odpadł. Przyszedłem i mówię, rzucamy monetą, a trzy osoby mówią mi, że nie, no to co? Co mogłem zrobić? Jeszcze Inga [...]. Ona miała żal, że jej nie wybrałeś, tylko Wiktorię.

Screen Programu "Hotel Paradise"/Player.pl

Czy taka decyzja Nany, Ingi i Łukasza poważnie się na nich odbije podczas finałowej Pandory? Jedno jest pewne - nie zabraknie krzyków, kąśliwych komentarzy i uszczypliwych inwektyw.

"Hotel Paradise 4": finałowa Pandora zaskoczyła uczestników

W najnowszym odcinku "Hotelu Paradise" mogliśmy zobaczyć zwiastun finałowej Pandory, na której tuż obok półfinałowych par, nie zabrakło również byłych uczestników programu, jak Maria, Darek, Oha, czy Przemek, który pełny żalu do Sary nie mógł zrozumieć, dlaczego jego była partnerka postawiła na chłopaka, który wyrzucił go z programu.

- Nie czuję się źle, że jestem z Majkiem w parze. No sorka Przemek - wyznała z uśmiechem na ustach Sara.

Gorąco zrobiła się również pomiędzy Ingą i Vanessą, która była rozczarowana postępowaniem swojej przyjaciółki. Padły też mocne słowa:

Zachowałaś się bardzo fałszywie - wyznała Vanessa.

Kto pojawi się w finale "Hotelu Paradise"? Czy finałowa Pandora zmieni przyjaciół w największych wrogów? Tego dowiemy się już niebawem.

Reklama

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": fani są pewni, kto wygra program. "Rzuć kulą!" - nawołują