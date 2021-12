Konflikt pomiędzy Magdą a Kamilem w " Hotelu Paradise 2 " zaognia się. Uczestniczka przyznała, że boi się zachowań kolegi z programu. Dziś nie wytrzymała napięcia i popłakała się. Robert w obronie partnerki wykrzyczał Kamilowi: Szowinistyczna świnio! Co wydarzyło się w dzisiejszym odcinku, że uczestnicy nie mogli zapanować nad emocjami? Zobacz także: "Hotel Paradise 2": Kamil wyżywa się na Magdzie i nazywa ją "kaczką"! Odpowiedziała mocno... "Hotel Paradise 2": Ostry konflikt pomiędzy Kamilem a Robertem i Magdą Kamil nie ukrywa, że obecność Roberta i Magdy nie jest mu na rękę w programie. Jawnie mówi, że postara się zrobić wszystko, aby ponownie wymeldować ich z "Hotelu Paradise 2". Według zasad programu, wszystkie chwyty są dozwolone, jednak uczestnicy zaczynają zauważać, że Kamil zaczyna przekraczać granice. Zaczęło się podczas wczorajszej "pandory" podczas której przedrzeźniał ją, pozwalał sobie na seksistowskie żarty oraz drwił z jej wyglądu: Skoro Kamil się tak zachowuje, to ja się go boje. Dla mnie on jest agresywny i psychiczny i nie wiem do czego jest zdolny - powiedziała Magda. W rozmowie z Dominiką skrytykowała sytuację, która miała miejsce na "puszce pandory": - Ja dawno się z takim czymś nie spotkałam. - To było chamskie - przyznała Dominika. - Ale to wszystko, co on się odzywał. Nie jesteś ciasna, kaczuszka. Kamil kolejnego dnia również nie odpuszczał. Dziś jako single, Kamil, Magda i Łukasz musieli wykonać zadanie przez "rajskim rozdaniem". Przez dokuczliwe komentarze Kamila nie była w stanie go zrealizować. W końcu się popłakała: Mam dość przekrzykiwania się. Ja nie będę siedzieć i gadać. róbcie se co chcecie. Do głosu...