"Hotel Paradise 4": Oha pokazała zdjęcie z chłopakiem! To któryś z uczestników?

Oha była niewątpliwie jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek "Hotelu Paradise". I choć na początku wszystko wskazywało na to, że jej gra, zmyślne pakty i pewność siebie zaprowadzą ją do wielkiego finału show, niestety kolejni uczestnicy przekazywali ją sobie z rąk do rąk, tworząc z charyzmatycznej brunetki kartę przetargową, mającą pomóc im w utrzymaniu się w rajskim hotelu. W efekcie takiej zagrywki, Oha została wyeliminowana z miłosnego show, zanim zdążyła w nim znaleźć bratnią duszę. Teraz była uczestniczka hitu TVN 7 wygląda na bardzo szczęśliwą i... zakochaną. Czy mężczyzna, z którym pozuje do zdjęcia, wygląda znajomo?

Oha z "Hotelu Paradise" jest zakochana? Pokazała wymowne zdjęcie

Finał 4. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a od ogłoszenia, kto zgarnie główną nagrodę programu, w postaci 100 tys. złotych, dzieli nas zaledwie kilkanaście dni. I choć uczestnicy miłosnego show TVN 7, z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, miłość i wielkie pieniądze, nie mogą zdradzać, jak potoczyły się ich dalsze losy po programie, to często starają się podkręcać atmosferę wokół swojej osoby w mediach społecznościowych, sugerując, jakie relacje łączą ich z pozostałymi graczami.

Fani są przekonani, że Przemek i Sara są już zaręczeni, a związek Nany i Łukasza nie przetrwał próby czasu. A co z pozostałymi mieszkańcami willi na rajskim Zanzibarze? Najnowsze InstaStories Ohy sprawiło, że w sieci zawrzało. Czyżby jedna z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek 4. edycji "Hotelu Paradise" była zakochana? To trzeba zobaczyć!

screen/Player.pl

Oha nie miała w "Hotelu Paradise" łatwo. Pomimo iż pewna siebie brunetka zgłosiła się do hitu TVN w poszukiwaniu miłości, to nie udało jej się stworzyć w programie trwałej relacji. Kolejni panowie traktowali ją bowiem jedynie jako kartę przetargową, dzięki której będą mogli utrzymać się w programie. I choć Oha nie mogła liczyć w show na romantyczną relację, to znalazła w programie masę koleżanek, z którymi kolejno wchodziła w tajne pakty. Jej bliska zażyłość z Launo, Naną oraz Natką i wspólna niechęć do Wiktorii doprowadziły do tego, że dziewczyny nie tylko zdecydowały się rzucać Wiki kolejne kłody pod nogi, ale podczas pamiętniej Puszki Pandory wraz z innymi graczami zlinczowały Wiktorię, która zalała się łzami. Po tym zajściu i przyznaniu się Miłosza, że to właśnie on uknuł plan pozbycia się Wiki z dalszej gry, doszło do Rajskiego Rozdania, podczas którego Miły postawił na Ohę, wyrzucając Wiktorię z programu.

Chłopak szybko jednak pożałował swojej decyzji, odsuwając się od Ohy. Ta znalazła więc pocieszenie w ramionach nowego uczestnika, Michała, który przy najbliższej możliwej okazji zamienił ją na inną piękność. To sprawiło, że Oha została zmuszona szukać pomocy u Przemka. I gdy oboje byli pewni, że od teraz wspólnie stworzą mocną parę, nagle stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Urażona zachowaniem Matiego Vanessa wybrała Łukasza. W tej sytuacji Oha i Nana stanęły przy Przemku, który ostatecznie odesłał Ohę do domu.

Kontrowersyjna uczestniczka opuściła więc "Hotel Paradise" nie znajdując w nim miłości. Czy to się zmieniło po powrocie do Polski? Oha właśnie pokazała zdjęcie z tajemniczym mężczyzną. Choć para się nie obejmuje, ani nie daje sobie czułych gestów, nie jest wykluczone, że właśnie pokazała chłopaka. Myślicie, że to może być któryś z uczestników?

Instagram @oha_hotelparadise4

Pomimo iż Oha już dawno odpadła z "Hotelu Paradise", wciąż nie daje o sobie zapomnieć, a sympatycy show ochoczo śledzą jej losy w mediach społecznościowych. Na Instagramie śledzą ją już ponad 62 tys. osób, a ta liczba stale rośnie. To właśnie tam była uczestniczka miłosnego hitu TVN 7 chętnie dzieli się z fanami makijażowymi, włosowymi i modowymi inspiracjami, wspomnieniami z rajskich wakacji, czy dość oszczędnymi komentarzami na temat "Hotelu Paradise". To właśnie za pośrednictwem Instagrama dowiedzieliśmy się m.in. tego, że Oha zmagała się z pogróżkami ze strony fanów Wiktorii, czy tego, jak zareagowała na ostre słowa Wiki odnośnie swojego wyglądu.

Teraz Oha wręcz promienieje i ewidentnie ma już za sobą dane niesnaski z "Hotelu Paradise". Czy jej dobre samopoczucie to zasługa tajemniczego przystojniaka? Cóż, musimy czekać do 6. grudnia. To właśnie po wielkim finale "Hotelu Paradise" byli uczestnicy show wreszcie zaczną odkrywać kolejne karty.

