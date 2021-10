"Hotel Paradise 4": chcieli pozbyć się Wiktorii. Z show odpadły dwie uczestniczki

Na to Rajskie Rozdanie z napięciem czekali wszyscy sympatycy "Hotelu Paradise"! Po licznych spiskach, intrygach i wojnach podjazdowych, a także kontrowersyjnej Puszcze Pandory, podczas której uczestnicy zlinczowali WIktorię, teraz przyszedł nas na ostateczny rozrachunek relacji Wiki i Miłosza. Czy chłopak porzucił ją dla Ohy, jak zapowiadał w poprzednich odcinkach, a może wyrzucił z raju kolejną piękność w imię "budowania związku" z Wiktorią, którą wcześniej zamierzał usunąć z dalszej gry? Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał!

Emocje w "Hotelu Paradise 4" sięgają zenitu

Atmosfera w 4. edycji "Hotelu Paradise" coraz bardziej się zagęszcza. Pomimo iż sympatycy miłosnego hitu TVN 7 z udziałem atrakcyjnych singli walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze, już podczas poprzednich odsłon programu przyzwyczaili się do spisków, tajnych paktów, karczemnych awantur oraz łez uczestników, to to, co zadziało się podczas najnowszej Pandory, wywołało prawdziwą gorączkę wśród internautów.

Podczas najnowszej Pandory byliśmy świadkami prawdziwego linczu na Wiktorii. Mieszkańcy rajskiego hotelu, jak jeden mąż, zarzucali dziewczynie brak lojalności, a także nazwali ją najbardziej fałszywą, a co gorsza, najbardziej znienawidzoną uczestniczką "Hotelu Paradise", co doprowadziło atrakcyjną blondynkę do łez.

Ostre słowa graczy, a także wcześniejsza izolacja Wiki od reszty grupy sprawiły, że widzowie nie tylko oskarżyli uczestników o przemoc psychiczną nad Wiktorią, ale też mieli ogromny żal i pretensje do stacji TVN o brak reakcji produkcji show na zaistniałe sytuacje. Doszło nawet do tego, że stacja TVN wydała oświadczenie w sprawie kontrowersji w "Hotelu Paradise 4". Głos w sprawie zajął również Pan Lektor, a oraz prowadząca program Klaudia El Dursi. Także byli uczestnicy poprzednich edycji nie byli obojętni na to, co wydarzyło się na Pandorze.

Czy gorzkie słowa Miłosza, przyznanie się do tego, że sam uknuł plan usunięcia Wiktorii z programu, a także jego późniejsza rozmowa z programową partnerką sprawiły, że postanowił zmienić zdanie co do swojej decyzji na Rajskim Rozdaniu? To co wydarzyło się w najnowszym odcinku rajskiego hotelu zmroziło krew w żyłach widzów.

Rajskie Rozdanie wprawiło uczestników "Hotelu Paradise 4" w osłupienie

Podczas najnowszego Rajskiego Rozdania wybierały panie. Sara podeszła do Michała.

- Jesteśmy tutaj nowy, dobrze się dogadujemy, stąd ten mój wybór.

Launo również bez ryzyka. Miłośniczka tatuaży po raz kolejny postawiła na Przemka. Natka wybrała Mateusza, a Nana Łukasza. Z kolei Wiktoria, pomimo wszystkich złych chwil, kłótni, a także łez, stanęła u boku Miłosza.

- Miłosz był za mną i wspierał mnie, dlatego nie wyobrażam sobie stanąć obok kogoś innego - wyznała Wiki.

By tego było mało, także Oha postanowiła postawić na niezdecydowanego blond przystojniaka.

- Kiedy poznałam Miłosza, karty zostały wyciągnięte na stół. Okazało się, że jesteśmy bardzo podobnymi ludźmi - wyznała Oha.

Po długim zastanowieniu, Miłosz wybrał... Ohę. I gdy wydawać by się mogło, że Wiki zaleje się łzami, stało się coś, czego nikt się nie spodziewał. Płacząca Oha nie mogła uwierzyć w to, co przed chwilą się wydarzyło, zaś Wiktoria ze stoickim spokojem pożegnała się z rajem.

- Bardzo żałuję, że przez tą intrygę, która była tutaj stworzona, nie poznaliście mnie takiej, jaka jestem. Cieszę się, że was poznałam, szkoda, że nie udało się mi bardziej i chcę, żebyście się dalej bawili - wyznała Wiktoria.

Myślicie, że to koniec emocji? Nic bardziej mylnego? Bo w programie pojawiła się... nowa piękność!

"Hotel Paradise 4": Vanessa dołącza do programu

By tego było mało, Vanessa dołączyła do show z immunitetem. Ciemnowłosa piękność już na wstępie wybrała przyszłego partnera na podstawie ankiet. Na podstawie zdjęć uczestników Vanessa wybrała Mateusza. Tym samym z rajskim hotelem pożegnała się także Natka.

- W każdym z panów płynie dusza sportowca, tak, jak i we mnie, ale tutaj łączy nas wspólny pierwiastek, czyli branża modelingu, stąd ten wybór - wyznała Vanessa.

- Ja się cieszę, że mogłam tu z wami być tyle czasu - zaczęła Natka. Tu się działy rzeczy i piękne i straszne. No szkoda, no wielka szkoda - dodała.

Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał.

- Tak daleko poszły jakieś intrygi, jakieś słowa, domniemania, domysły. Ja dopiero zacząłem rozumieć, że to miejsce jest niebem i piekłem za razem - podsumował Przemek.

Podczas, gdy uczestnicy "Hotelu Paradise" byli przekonani, że na dobre pozbędą się z programu Wiktorii, to konsekwencje działań poniosły aż dwie uczestniczki. Po przybyciu do programu Vanessy z show pożegnały się Wiki i Natka.

