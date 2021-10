"Hotel Paradise 4": groźby, rasizm, niszczenie mienia... Uczestniczki show boją się "fanów"

Atmosfera w 4. edycji "Hotelu Paradise" coraz bardziej się zagęszcza, jednak najnowsze wydarzenia, budząca kontrowersje Puszka Pandory i oskarżenia w stronę uczestników o znęcanie się nad Wiktorią, z kąśliwych komentarzy, zmieniły się dla niektórych mieszkańców rajskiego hotelu w prawdziwe piekło. Nie zabrakło wyzwisk, rasistowskich porównań, gróźb, a nawet zniszczenia samochodu jednej z piękności "Hotelu Paradise".

Widzowie "Hotelu Paradise 4" są bezlitośni dla uczestniczek show

Pomimo iż sympatycy "Hotelu Paradise" już podczas poprzednich edycji show przyzwyczaili się do spisków, tajnych paktów, karczemnych awantur oraz łez uczestników, to to, co zadziało się podczas najnowszej Pandory 4. edycji miłosnego hitu TVN 7 wywołało prawdziwą gorączkę wśród internautów. Podczas ostatniego odcinka rajskiego hotelu, byliśmy świadkami prawdziwego linczu na Wiktorii.

Screen Programu "Hotel Paradise"

Mieszkańcy rajskiego hotelu, jak jeden mąż, zarzucali dziewczynie brak lojalności, oszukiwanie Miłosza, a także nazwali ją najbardziej fałszywą, a co gorsza, najbardziej znienawidzoną uczestniczką "Hotelu Paradise", co doprowadziło Wiki do łez.

- Jak się czujesz z tym, że jesteś najbardziej fałszywa w ekipie? - Jak się czujesz, że wszyscy cię nienawidzą i marzą, żebyś stąd odeszła? - brzmiały niektóre z anonimowych pytań, kierowanych w stronę Wiktorii podczas najnowszej Pandory.

Ostre słowa graczy i nagonka na Wiki, a także wcześniejsza izolacja kochającej sport blondynki od reszty grupy sprawiły, że widzowie nie tylko oskarżyli uczestników o przemoc psychiczną nad Wiktorią, ale też mieli ogromny żal i pretensje do stacji TVN o brak reakcji produkcji show na zaistniałe sytuacje. Doszło nawet do tego, że stacja TVN wydała oświadczenie w sprawie kontrowersji w "Hotelu Paradise 4".

- Wszystkie produkcje TVN Grupa Discovery realizowane są zgodnie z najwyższymi standardami oraz przy zachowaniu odpowiednich procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom będącym uczestnikami tych programów – zarówno na etapie castingów jak i w trakcie realizacji […] Produkcja na bieżąco reaguje na wszelkie zachowania niepożądane i gwarantuje uczestnikom podczas całej realizacji, a także po zakończeniu projektu dostęp do opieki psychologicznej - informuje TVN.

Screen Programu "Hotel Paradise"

Te słowa jednak nie przekonały części widzów, którzy na własną rękę postanowili wymierzyć "sprawiedliwość" znienawidzonym przez siebie uczestniczkom i w odwecie za ostatnią Pandorę, zaczęli wysyłać do nich pełne nienawiści komentarze, a nawet groźby.

"Hotel Paradise 4": widzowie show grożą uczestniczkom

Najnowsza Puszka Pandory rozpętała prawdziwe piekło. Obrońcy Wiktorii w gorzkich słowach komentowali zachowanie dziewczyn względem swojej ulubienicy, co ciekawe oszczędzając przy tym Miłosza, będącego prowodyrem planu wyrzucenia Wiki z "Hotelu Paradise".

I choć część internautów ograniczała się do kąśliwych komentarzy, to nie zabrakło także wyzwisk, hejtu skierowanego w stronę rodziców atrakcyjnych singielek, walczących o sławę, uczucia i wielkie pieniądze, a nawet... zniszczenia mienia. Okazuje się, że jeden z zawistnych widzów postanowił zdewastować samochód Launo.

- Prysowano mi auto, nie mam psychicznie siły i nie chcę dawać Wam podstaw kolejnych już bezpodstawnych hejtów. Przestaję czuć się komfortowo we własnym domu. Przestaję czuć się bezpieczne! Sytuacja wyszła poza media. Dziś auto, a co będzie jutro? - pisze przerażona.

To jeszcze nie wszystko! Launo dostaje też pogróżki, a sympatycy Wiktorii namawiają innych do zniszczenia jej biznesu i wystawiana w sieci negatywnych opinii na temat firmy miłośniczki tatuaży i piercingu.

SCREEN PROGRAMU "HOTEL PARADISE"

Z falą hejtu mierzy się także Oha. Uczestniczka, która podczas najnowszej Pandory miała "obdarować Wiktorię środkowym palcem", również przyznała, że "czuje się zagrożona".

Zobacz także: "Hotel Paradise 4": Oha zabrała głos w sprawie Wiktorii po kontrowersyjnej Puszcze Pandory

"Hotel Paradise 4": Oha dostaje groźby od internautów

Niedługo po emisji odcinka z kontrowersyjną Pandorą Oha otrzymała od jednej z fanek przerażające nagranie, które postanowiła opublikować na swoim InstaStories. Kobieta nawała ją "s*ką", a także odgrażała się, że jak ją spotka, "nie chciałaby być w jej skórze".

- Jestem w szoku, gdy czytam niektóre komentarze. HEJT, o który nas oskarżacie (pozwólcie, że przytoczę jedną z definicji: "jest to obrażanie, ośmieszanie czy poniżanie innych, to jedna z forma cyberprzemocy".). CYBERPRZEMOC to nic innego jak prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu - pisze Oha. - Więc zastanówcie się, kto jest przez kogo hejtowany - dodaje.

Instagram @oha_hotelparadise4

- "Hotel Paradise" to jest program rozrywkowy. Został stworzony po to, by wywoływać u ludzi różne emocje. Gdy idziecie do kina i postać wam się nie podoba, to też nękacie aktora/aktorkę? - dopytuje internautów rozgoryczona Oha. Co więcej, nie spotykam się tylko z HEJTEM, ale i GROŹBAMI, SEKSIZMEM i RASIZMEM. Skoro Polska jest tak nowoczesnym krajem, jak podkreślacie, to dlaczego to ma miejsce? Dlaczego zamiast wyrazić swoje zdanie w sposób konstruktywny, plujecie jadem? - dodaje.

Słowa Ohy nawiązywały nie tylko do sytuacji, jakie miały miejsce przypadku jej i Launo, a też Nany i Natki. Również na nich hejterzy nie pozostawili suchej nitki.

Zobacz także: "Hotel Paradise": Luiza i Kuba z poprzedniej edycji ostro o najnowszej Pandorze!

"Hotel Paradise 4": Hejt na Nanę i Natkę

Również Nana i Natka nie mogły liczyć na "łaskawość" ze strony internautów. Podczas, gdy Nana zmagała się kąśliwymi uwagami, nawiązującymi niekiedy do treści rasistowskich, Natka otrzymywała obrzydliwe wiadomości szykalujące jej rodziców.

- Nana chwaliła się, że zaskoczyła ją ekipa, bo spodziewała się "takich blondi... głupich". Patrząc na twoje zachowanie w hp myślę, że złamałaś ten stereotyp. Ciemne też mogą być głupie - opublikowała wiadomość o jednej z internautek Nana.

- Wiki Górą, żmije będziecie w piekle się smażyć razem ze swoimi starymi - piszą do Natki internauci.

To wszystko brzmi naprawdę przerażająco...