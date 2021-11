"Hotel Paradise": Oha komentuje zachowanie Wiktorii: "Zabolało mnie to"

Wiktoria z "Hotelu Paradise" podpadła widzom komentarzem na temat Ohy, kiedy w rozmowie z Łukaszem nazwała ją "brzydką dziewczyną z pryszczami na twarzy". Uczestniczka postanowiła odnieść się do swoich słów i przyznała, że sama zauważyła swoją przemianę na gorsze, ale zadzwoniła do Ohy i wyjaśniła sobie z nią nieporozumienia i nie zamierza się z tego tłumaczyć na Instagramie. Głos w sprawie zachowania Wiktorii zabrała również Oha:

Zabolało mnie to, też jestem człowiekiem.

Wypowiedziała się także odnośnie tego, co wydarzyło się pomiędzy nią a Wiktorią. Czy potwierdza wersję koleżanki? A może tylko dolała oliwy do ognia? Zobaczcie, co powiedziała Oha.

"Hotel Paradise": Oha odpowiada Wiktorii: "Ja się nie wybielam tylko usprawiedliwiam"

Wątek Wiktorii w "Hotelu Paradise" wywołuje sporo emocji. Jeszcze niedawno widzowie mogli obserwować niemalże lincz na uczestniczce podczas jednej z "Pandor". Wiktoria nie wytrzymała tego "pojazdu" i wybiegła z płaczem. Kontrowersje wokół traktowania Wiktorii w programie narosły do takiej skali, że oświadczenie musiał wydać sam TVN. Na pozostałych uczestników spadł ogromny hejt i musieli mierzyć się z rasizmem a nawet niszczeniem mienia. Uczestnicy próbowali bronić się, sugerując, że Wiktoria wcale nie jest taka przejrzysta, jak może się to wydawać widzom.

Pierwsze przewinienie Wiktorii miało miejsce w ostatnim odcinku, kiedy wypowiedziała się na temat Ohy, określając ją słowami "brzydka dziewczyna z pryszczami na twarzy". Uczestniczka przyznała, że nie jest dumna z tych słów, jednak wyjaśniła sobie wszystko z Ohą. Dodała również, że aktualnie przechodzi przemianę duchową i od tego czasu nie ogląda już "Hotelu Paradise". Na temat kontrowersyjnej wypowiedzi Wiktorii w programie wypowiedziała się sama Oha:

Ogólnie to moja reakcja była taka: "Co... nie...". Ja się tego nie spodziewałam, mnie już nie było w hotelu, już trochę czasu minęło i takie "what?!"

Mat. prasowe, screen z Hotelu Paradise

Jedna gorsza wypowiedzi Wiktorii jednak nie zmienia opinii widzów na temat zachowania Ohy, które prezentowała w programie. Oha przyznała, że zdaje sobie z tego sprawę i nie zamierza się usprawiedliwiać, tak samo jak nie zamierza rozpamiętywać tego Wiktorii:

Wiele osób mówi, że ja chcę teraz odwrócić kota ogonem, a Wiktoria popełniła tylko błąd. Przepraszam bardzo. Ja nie karcę jej. Mówię, że popełniła błąd, tak samo jak ja. Każdy popełnia błędy. Mamy do tego prawo i tak po prostu jest. Ja się nie wybielam tylko usprawiedliwiam. Nie chodzi o to, żeby teraz sobie wyliczać: "Tak, bo Ty Oha wyzwałaś ją kur** a ona wyzwała cię od brzydkich i pryszczatych" etc. Każdy z nas zrobił coś złego, więc darujcie sobie.

Potwierdziła również słowa Wiktorii, że sprawa pomiędzy nimi została wyjaśniona:

Ważne jest to, żeby widzieć swoją winę. Między mną a Wiktorią jest dobrze, nie mam żalu, bo jak widać nikt z nas nie był najmądrzejszy. To nie jest tak, że Wiktoria tylko to powiedziała, były również inne teksty (info dla tych, co nie wiedzą).

Instagram @wiktoria_gasior @oha_hotelparadise4

Oha z "Hotelu Paradise" dodała również wpis na Instagramie, w którym odniosła się do ostatnich sytuacji w programie:

Co do tych wszystkich incydentów w hotelu - jak widać kochani nikt nie jest idealny. Nikt z nas nie był tam najmądrzejszy, najprawdziwszy, najpiękniejszy, najskromniejszy i najlepszy. Każdy coś od siebie dorzucał do pieca nawet nieświadomie, bo to właśnie takie tam są emocje. Jesteśmy idealni w byciu nieidealnymi i takie jest moje zdanie, które nigdy się nie zmieni‼️ Jak każda kobieta czasem czuje się i gruba i pryszczata, ale i tak jestem fajna‼️ (Nawet jeżeli chudłam hihi)

Wygląda na to, że konflikt pomiędzy Ohą a Wiktorią został zażegnany, jednak po ostatniej wypowiedzi Launo możemy się spodziewać, że prawdziwa burza rozpęta się dopiero po finale 4. edycji "Hotelu Paradise".