"Hotel Paradise": Fani wściekli na zachowanie Łukasza. "Przeraża"!

Mieszkańcy "Hotelu Paradise" w ostatnim tygodniu przed finałem byli przygotowani, że może wydarzyć się coś, co kompletnie zmieni układy w programie. Po tym, gdy program opuściła Inga, uczestnicy zastanawiali się, czy wejdzie ktoś nowy, czy może wróci któryś z byłych uczestników. Choć wszyscy rozważali najgorsze opcje... tego się nie spodziewali. Do gry wszedł Michał i Łukasz. Obaj zdeterminowani i żądni zemsty. Łukasz zapowiedział, że nie będzie miał litości i wyrzuci wszystkich po kolei...

"Hotel Paradise" Fani wściekli na Łukasza

Łukasz i Michał nie tylko wrócili do programu, wprowadzając wśród uczestników sporą konsternację, ale także dostali od razu bardzo poważne i wiele zmieniające zadanie. Musieli wskazać, który z panów odejdzie z programu. Nie byli co prawda w tej kwestii zgodni, jednak po długiej dyskusji postanowili, że będzie to Przemek.

Podczas podejmowania decyzji Łukasz wykazał się dużym zdecydowaniem. Uczestnik wydawał się być wściekły i autentycznie żądny zemsty. Zresztą tuż po swoim przyjściu przyznał:

Ja przyszedłem robić tutaj rozpust i rozpie*dol. Nie ma ku*wa koleżeństwa. (...) Ja teraz wchodząc nie będę patrzył na nic. Na pary mocne, nie. Ja wchodzę i będę się mścił na każdym w każdy możliwy sposób. Ma być teraz grubo ma się dziać. Ja teraz będę myślał o sobie i był miły dla kogokolwiek. Nie wchodzę w pakty z nikim czy to jest Michał, Łukasz czy Mati, czy którakolwiek z dziewczyn. Nie. - powiedział Łukasz.

screen/Player.pl

Łukasz ma przecież powody, by chcieć się zemścić, chociażby za to, że ostatnim razem odpadł z programu pośrednio przez Wiktorię i Miłosza. Co prawda Łukasz w pierwszej chwili nie ich wybrał na swój cel, ale wszystko wskazuje na to, że będzie jeszcze chciał to zrobić. Łukasz ma ostre plany i daje to odczuć każdemu mieszkańcowi hotelu. Fani są mocno skonsternowani zachowaniem uczestnika:

Odpadł z klasą, a wrócił? Coś strasznego! Łukasz mnie przeraża, zachowuje się jak szaleniec Brawo dla tych, co tak chwalili Łukasza, że odszedł z klasą... Coś mu się chyba pomieszało, to nie "Gwiezdne wojny" Dramatyczny jest ten typ

Łukasz zdecydowanie podpadł fanom. Co więcej, uczestnik daje po sobie poznać, że będzie grał ostro, a z takim podejściem szybko partnerki nie znajdzie... Podczas gdy z programu odpadł Przemek, Sara musiała wybrać nowego partnera i wskazała na Michała. Tym sposobem singlem jest właśnie Łukasz i to on będzie się starał o względy pań.

Widzowie wieszczą już, że Łukasz nie ma dużych szans i odpadnie z programu jako pierwszy, właśnie przez swoje podejście. Też tak myślicie?