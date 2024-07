Izabela Zeiske z "Gogglebox. Przed telewizorem" w rozmowie z Party.pl opowiedziała o udziale swojej mamy w programie, zdradziła czy ma ulubione produkcje, które chętnie komentuje przed kamerą, a przy okazji zabrała głos w sprawie głośnej afery wokół Natalii Janoszek. Izabela Zeiske bardzo wymownie skomentowała doniesienia o celebrytce.

Izabela Zeiske już od kilku lat jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu "Gogglebox. Przed telewizorem". W produkcji pokazuje się w towarzystwie swojego syna, a od jakiegoś czasu przed kamerą pojawia się również jej mama. W "Gogglebox" razem z najbliższymi komentuje to, co dzieje się w innych programach i serialach emitowanych w telewizji. Teraz zapytaliśmy ją o aferę wokół Natalii Janoszek, której karierę prześledził ostatnio Krzysztof Stanowski.

To też wnosi coś w życie człowieka, że nie bądź tępy i nie wierz we wszystko, co ci pokazują i co ci serwują. Miejs swoje wyobrażenie i miej swoje zdanie na ten temat. To też jest w jakiś sposób naukowe dla widza, tylko widz musi z tego wyciągnąć jakieś wnioski- powiedziala Izabela Zeiske. Ale jaja odstawiła niezłe- dodała.