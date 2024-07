1 z 9

Finał 11. edycji "Must Be The Music" za nami! Zwyciężczynią okazała się 16-letnia Olga Garstka, która zaśpiewała balladę swojego autorstwa - "Koniec świata". Jurorzy byli zachwyceni jej zwycięstwem:

Jest przed tobą przyszłość, ale też bardzo dużo pracy- stwierdziła Kora. Optuję za tym, że masz wielki dar z góry - mówił Adam Sztaba.

Olga Garstka ma 16 lat i pochodzi z Szymanowa. W nagrodę za zwycięstwo w 11. edycji Must Be The Music otrzymała 100 tys. złotych. Była szczerze zaskoczona wygraną:

Czuję, że wszystko jest bardziej pogmatwane, niż to, że mam nad czymś władzę. Nie umiem o tym mówić po prostu - powiedziała w rozmowie z Interią.

Gościem specjalnym finału była Imany, która zaśpiewała swój wielki przebój "Don't be so shy". Zobaczcie zdjęcia z finału programu!

Zobacz także: Kora w świetnej formie i nowej fryzurze na nagraniu czołówki Must Be The Music! A inni jurorzy?

Olga Garstka i jej utwór "Samozapłon".