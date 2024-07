Za nami finał 5. edycji programu "Top chef". Tytuł najlepszego kucharza w Polsce oraz czek na 100 tysięcy złotych otrzymał... Tomasz Purol​. W finale znaleźli się jeszcze: Sandra Kotowicz i Sergiusz Hieronimczak. Cała trójka miała za zadanie przygotować po 5 dań, które następnie ocenili jurorzy Ewa Wachowicz, Wojciech Amaro, Maciej Nowak, Grzegorz Łapanowski. Ewa Wachowicz stwierdziła, że 11 listopada to najlepszy dzień na przejście do historii, a Amaro dodał, że werdykt był jednogłośny.

W finale 5. edycji programu "Top Chef" znaleźli się: Sandra Kotowicz, Tomasz Purol, Sergiusz Hieronimczak. Sandra doświadczenie w kuchni zdobywała za granicą m.in. w Belgii, ale marzy o tym, żeby otworzyć restaurację w Polsce. Tomasz na co dzień pracuje w 4-gwiazdowej restauracji w Poznaniu, ale też chciałby być szefem kuchni w swojej restauracji. Sergiusz znalazł się w finale nie tylko dzięki umiejętnościom, ale też szczęściu. Finalista odpadł w 4 odcinku programu, ale później wrócił do show i wywalczył miejsce w finale. Oglądaliście finał? Zgadzacie się z decyzją jurorów? Zagłosujcie w naszej sondzie!

