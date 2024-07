Ewelina Lisowska żegna się z "Tańcem z gwiazdami"

Piątkowy wieczór był bardzo szczęśliwy dla Eweliny Lisowskiej. Piosenkarka wygrała 4. edycję show "Taniec z gwiazdami". Gwiazda otrzymała Kryształową Kulę oraz czek na 100 tysięcy złotych. Po ogłoszeniu wyników widać było, że piosenkarka jest bardzo zaskoczona tym, że udało jej się pokonać Łukasza Kadziewicza! Na swoim Facebooku Ewelina umieściła wpis, w którym podziękowała fanom.

" Aż łezka w oku się kręci, że to już koniec... Dziękuję, że w nas uwierzyliście i tak sumiennie oddawaliście na naszą parę swoje głosy. Cieszę się, że byliśmy w tym wszystkim RAZEM, bo bez Waszego wsparcia nic nie miałoby sensu. Wykonałam ogromną pracę, która wymagała wielu wyrzeczeń, ale nie żałuję żadnej minuty na sali treningowej i żadnego siniaka. Pamiętajcie, że nigdy nie jest za późno, żeby spełnić swoje marzenia. Nie potrafiłam dosłownie nic- nawet dobrze stanąć, a Tomasz Barański dokonał ze mną rzeczy niemożliwych. Miałam najlepszego nauczyciela, który nie tylko mnie wytrenował, ale i zaraził swoją pasją. Raz jeszcze za wszystko dziękuję"

Posted by Ewelina Lisowska on 15 listopada 2015