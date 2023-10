Doda była gwiazdą pierwszego dnia Polsat SuperHit Festiwalu. Nie tylko wystąpiła na scenie, prezentując swoje hity ale także dołączyła do Macieja Dowbora i Macieja Rocka, kolejny raz sprawdzając się w roli prowadzącej. Dwa dni po występie opublikowała w sieci poruszający wpis:

Pierwsze i ostatnie zdjęcie, choć zrobione na festiwalu w Sopocie, dzieli 16 lat oraz lata doświadczenia, nagród, łez, upadków, powstań, wyśpiewanych dźwięków, zrobionych kroków na scenie… i ŁĄCZY JEDNO - zaczęła.

Kogo lub co miała na myśli?

Doda wzruszyła się po występie na Polsat SuperHit Festiwal 2023

Doda w 2020 roku zdecydowała o zrobieniu przerwy w karierze, miało to związek zarówno z koncertowaniem jak i działalnością medialną. Po czasie wróciła jednak do telewizji, osiągając sukces za sukcesem. Podczas Polsat SuperHit Festiwalu publiczność miała szansę zobaczyć spektakularne show Dody podczas platynowego koncertu. Pod sceną na Dodę czekał tłum fanów, którzy skandowali jej imię. Wśród widowni widoczne były również liczne transparenty oraz wycięte litery układające się w słowa "DODA" czy "AQUARIA". Wzruszona ogromnym wsparciem, które od lat otrzymuje pod sceną, Doda zabrała głos:

Pierwsze i ostatnie zdjęcie, choć zrobione na festiwalu w Sopocie, dzieli 16 lat oraz lata doświadczenia, nagród, łez, upadków, powstań, wyśpiewanych dźwięków, zrobionych kroków na scenie… i ŁĄCZY JEDNO - ci sami głośni FANI

, którzy roznoszą swoimi głosami publikę a ochrona już od lat wie, że dziesiątki banerów trzymanych w ich zaangażowanych dłoniach i tak zaleją każdy festiwal

Dziękuje Wam!

Doda przyznała, że nie tylko ona czuje wsparcie i obecność swoich fanów. Ich ogromne wsparcie i aktywność pod sceną jest za każdym razem komentowana przez ochroniarzy pracujących pod sceną a także organizatorów wydarzeń, w których bierze udział:

Dziękuje, że jest Was co raz więcej, pod scenę przyjeżdżają różne fan cluby i bardzo mi zależy, żebyście się integrowali i jednoczyli. Widzę ze sceny każdy napis, każdą grupę i łezka się kręci

Słyszę Was nawet z garderoby, a organizatorzy zawsze powtarzają jedno: "Doda, twoi Fani to jest armia"

Czym byłaby królowa bez swojej armii?

Fani Dody są wzruszeni skierowanym do nich wpisem, który Doda opublikowała po swoim występie w Sopocie. Dała im tym samym do zrozumienia, że są dla niej naprawdę ważni:

- Dziękujemy ❤️ aż się wzruszyłem....do zobaczenia za dwa tygodnie w Opolu ????

- Prawda jest taka, ze mało który inny artysta ma taka wspaniała relacje z fanami. Ty dbasz o nas od lat wiec wiadome, ze i my stoimy za Tobą murem i będziemy zawsze! ❤️‍????????

- Największa wartość w życiu: oddani i prawdziwi ludzie????????????????????????

- Piękny wpis aż się wzruszyłem

zawsze będziemy bo Cię kochamy !

- Wiesz co jest jeszcze piękne? Że wychowałaś naprawdę sporą grupę swoich fanów, ukształtowałaś nas. Takie pokolenia dosłownie! My teraz w większości już "starzy", zarobieni, brakuje czasu na to, aby móc być na festiwalach, kiedyś tak samo będący wszędzie, na każdym koncercie, festiwalu!

