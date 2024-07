1 z 12

Taniec z Gwiazdami - zapis 7.odcinka

Ewa Błachnio i Jacek Jeschke odpadli z "Tańca z Gwiazdami". Fani pary są w szoku! Do tej pory tej parze szło bardzo dobrze, jednak widzowie zdecydowali, że to właśnie oni pożegnali się z show tuż przed ćwierćfinałem. 7. odcinek "Tańca z Gwiazdami" był wyjątkowy. Pary tańczyły do wielkich hitów radiowych. Towarzyszyły im topowe gwiazdy polskiej sceny: Ewelina Lisowska, Grzegorz Hyży, Jula, Monika Lewczuk oraz Szymon Chodyniecki. Polecamy: Jak skutecznie nauczyć się tańczyć? Najważniejsze rady dla początkujących

W programie zostały już tylko cztery pary, które już za tydzień podejmą walkę w kolejnym odcinku. Kto przejdzie do półfinału? Tego dowiemy się za tydzień, a teraz polecamy Wam galerię z dzisiejszego odcinka!

