Dorota Wróblewska w rozmowie z Party.pl skomentowała stylizacje Małgorzaty Rozenek z programu "Azja Express". Wiemy już, że to właśnie żona Radosława Majdana zachwyciła swoimi tekstami modową ekspertkę w wielkim show TVN, a jak ocenia jej wygląd? Czy podróżniczy styl Małgosi Rozenek przypadł jej do gustu podobnie jak jej ślubna stylizacja? Dorota Wróblewska nie ukrywa, że w "Azja Express" to nie moda jest najważniejsza.

Reklama

Na pewno jest taka moda, natomiast chyba nie to zwraca uwagę w tym programie. Fajne są krajobrazy przede wszystkim, otoczenie i zwracają uwagę bohaterzy czyli ich styl zachowania podczas ekstremalnych czasami sytuacji. Na pewno przebijała się przez ekran Rozenek. No i tutaj jej zabrakło i program już traci w tym momencie, bo jest to dziewczyna, która ma charakter - przyznała modowa ekspertka. Natomiast jeżeli chodzi o styl - kompletnie nie w moim stylu, ale jest sobą.

Co jeszcze powiedziała Dorota Wróblewska? Posłuchajcie sami!

Zobacz także: Będzie zwrot w "Azja Express"?! Renata Kaczoruk zapewnia... "Polska mnie pokocha"

Zobacz także

Reklama

Dorota Wróblewska o modzie w programie "Azja Express".