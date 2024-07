Doda zabrała kamery Polsatu do rodzinnego Ciechanowa. W "Doda. 12 kroków do miłości" widzowie zobaczą nie tylko jej dom, czy pokój, który nie zmienił się od jej nastoletnich lat, ale przede wszystkim poruszającą więź z rodzicami. Przedpremierowy fragment rozmowy Dody z mamą mocno poruszył fanów. Tak smutnej i bezbronnej Dody prawdopodobnie nie widzieli jeszcze nigdy:

Ostatnie spojrzenie łamie serce. U mamy najbezpieczniej

Zobaczcie poruszające wideo.

Doda. 12 kroków do miłości: Poruszająca relacja Dody i jej mamy

"Doda. 12 kroków do miłości" zbliża się ku finałowi. Wokalistka zakończyła pierwszy etap spotkań z kandydatami. Tym razem to Doda zdecydowała, z kim wybierze się na drugą randkę. W programie poruszany jest jednak nie tylko matrymonialny aspekt. Gwiazda zabrała widzów do swojego domu w Ciechanowie, miejsca, gdzie czuje się bezpieczna i może pozwolić sobie na chwilę słabości. Zawsze powtarzała, że rodzice są dla niej najważniejsi, a fragment jej rozmowy z mamą wzrusza ale również łamie serca.

- Doroniu posiedzisz jeszcze troszkę z mamą?

- Tak

- Czy masz coś jeszcze w planach?

- Nie mam

- Nie jedź. Siedź dzieciaku odpoczniesz sobie w domku, posiedzisz z mamusią, prawda?

- Chciałabym

- Nie możesz? Jesteś zmęczona?

Oczy Dody skierowane w stronę mamy wyrażają jednak więcej niż wypowiedziane słowa.

By przetrwać w show-biznesie 20 lat i pozostać na szczycie Doda musiała wiele znieść. Szufladkowało się ją, media czekały na każde potknięcie. Przez wiele lat nie grano jej w radiach, a wszczynanie wielu medialnych awantur przypisywało się jej, jako bezczelnej dwudziestolatce, z wybujałym ego. Doda musiała mieć twardą skórę by mimo przeciwności iść do przodu. Dziś wydała swoją czwartą solową płytę, która jeszcze przed premierą pokryła się złotem. Status Złotej płyty otrzymały również trzy single, promujące płytę jeszcze przed jej oficjalnym wydaniem, a utwory nie schodzą z czołowych list przebojów w kraju. Przetrwała wiele, jednak tylko w domu pozwala sobie na ściągnięcie maski. Przy okazji "Doda. 12 kroków do miłości" zaprosiła kamery do Ciechanowa, a te zarejestrowały moment, którym Doda nie miała swojej "maski", która pozwala jej przetrwać w branży. Relacja z rodzicami i ich wielka miłość daje jej mnóstwo siły, a fragment rozmowy z mamą, Wandą Rabczewską rozczulił internautów:

- Wspaniała Mamę ma Doda, ma u niej wsparcie, to jest piękna więź między Matka a Córka

, to chyba najpiękniejsze, co może być w życiu.

- Doda wzruszyłam się mega

W tym krótkim filmie widać, że w życiu show biznesowym jest tez drugie życie te prawdziwe... jako zwyczajny czlowiek..., że masz emocje... Że czasami jak w codziennej pracy chcemy przerwę..., zniknąć, odpocząć a najlepiej jakby ktoś się nami zaopiekował... Mimo wszystko i ponadto Kocham Cię

I podziwiam Cię za siłę, która w sobie masz i ubóstwiam Twoje poczucie humoru

- Ten smutek w oczach. Mówcie co chcecie, ale Ona jest cholernie inteligentna i bardzo bardzo samotna. I dobrze, że ma taką mamę

- Dużo przeszła w swoim życiu, na szczęście ma rodziców którzy są dumni

- Ostatnie spojrzenie łamie serce. U mamy najbezpieczniej

Doda wiele opowiada o swojej relacji z rodzicami, jednak kadry z rodzinnego domu bardzo rzadko publikuje w sieci. Relacją z Dody z rodzicami poruszony był sam reżyser "Doda. 12 kroków do miłości". W końcu spędził tam jedynie kilka chwil, a zdążył się przekonać, jaka naprawdę jest mama Dody. Czekacie odcinek programu z fragmentami nagranymi w Ciechanowie?

Polsat/Doda. 12 kroków do miłości