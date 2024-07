Doda czeka na premierę płyty "Aquaria", która będzie miała miejsce już 21. października, właśnie trwa przedsprzedaż krążka, a fani zdążyli wykupić już cały pierwszy nakład! Dzień, w którym płyta Dody wejdzie na rynek będzie dla niej zdecydowanie jednym z najważniejszych momentów w tym roku. Jesteście ciekawi, jak Doda pracowała i jak mocno zależało jej, by płyta i poszczególne single się przyjęły? Koniecznie zobaczcie przedpremierowy fragment odcinka "Doda. 12. kroków do miłości".

"Doda. 12 kroków do miłości": Doda wierzy w moc kryształów

W "Doda. 12 kroków do miłości" fani mają okazję nie tylko obserwować zachowanie Dody podczas randek, ale zobaczyć również fragmenty z jej prywatnego i zawodowego życia. W tym ostatnim akurat sporo się ostatnio dzieje. Właśnie trwa przedsprzedaż nowej solowej płyty Dody pt. "Aquaria". Zanim jednak krążek trafi w ręce odbiorców, fani maja okazję zobaczyć, jak Doda pracowała nad poszczególnymi piosenkami. W nowym odcinku "Doda. 12 kroków do miłości" artystka pokazała, jak pracowała nad tytułem do radiowego hitu "Melodia ta". Przy okazji Doda nie ukrywa, że wierzy w horoskopy oraz moc kryształów i kamieni a do swojego programowego domu zabrała ich całkiem sporo. Zobaczcie, co działo się w willi Dody za 4 miliony złotych.

Dodatkowo Doda wyznała, że dzisiejszy odcinek "Doda. 12 kroków do miłości" będzie przełomowy dla całego projektu. Nie tylko pozna ostatnich dwóch kandydatów, ale także wskaże, których czterech panów zaprosi na drugą randkę:

Wielu z Was, tak jak ja, zanim zaczęło się moje reality, zastanawiało się, czy to w ogóle ma sens. Czy faktycznie taki format programu jest w stanie zeswatać gwiazdę po różnych nieudanych traumach związkowych i znaleźć jej miłość. W edycji izraelskiej wielka artystka nie dość, że znalazła miłość to jeszcze ma z nią dwójkę dzieci. Także zobaczymy. - powiedziała na Instagramie.

Jesteście ciekawi, jak to skończy się w przypadku Dody? Póki co, łapcie przedpremierowy fragment odcinka.

