Mateusz Gessler jest jurorem polskiej edycji programu MasterChef Junior. Widzowie bardzo polubili nowego kulinarnego jurora, czy to oznacza, że chce zdetronizować Magdę Gessler? Mateusz jest młodszy, medialny i jak sam zdradził, chce robić karierę. Jak widzi rywalizację Gessler kontra Gessler, juror MasterChefa Juniora?

Czy ja wyglądam jak Magda, czy mam takie piękne loki? Ona jest tak wysoko, a ja tak na początku swojej kariery. Ona jest tak pozytywny człowiekiem, z energią, że nie ma jak jej detronizować i nawet się nie chce. Jak by jej zabrakło w telewizji to by było nudno. Nie jestem po to by ją zastąpić. Jesteśmy zupełnie innymi ludźmi, którzy mają to samo nazwisko, taką samą robotę. Jesteśmy blisko siebie, ale nie jesteśmy po to, żeby rywalizować - powiedział Mateusz Gessler Party.pl