Jak dowiedziało się Party.pl, Katarzyna Bosacka przegrała w sądzie z producentem programu "Zdrowie na widelcu" Formacją TV. Po trzech latach walki w sądzie okazuje się, że "Zdrowie na widelcu", którego gospodynią jest Anna Guzik, nie splagiatował programu "Wiem, co jem" Katarzyny Bosackiej.

Reklama

Dlaczego Bosacka uważała, że to plagiat jej programu? Była zdania, że Formacja TV, która w latach 2010-2011 zajmowała się produkcją "Wiem co jem", potem zaczęła tworzyć program o podobnej tematyce w Polsat Cafe. Bosacka twierdziła, że oba programy i scenariusze kilku odcinków są zbyt podobne do siebie.

Teraz sąd stwierdził, że nie ma podobieństwa między tymi dwoma programami. Co na to Formacja TV?

Od początku byłam spokojna co do tego, że sąd oddali pozew pani Bosackiej. To był taki przypadek, powiem metaforycznie, awanturnictwa. Dla mnie była to również próba sprywatyzowania przez panią Bosacką całej dziedziny programów konsumenckich o zdrowej żywności i odżywianiu. Cieszę się, że sąd stanowczo się temu przeciwstawił. Nie ukrywam też, że zachowanie pani Bosackiej odbierałam od początku jako plucie we własne gniazdo. Bo przecież program "Wiem, co jem", który pani Bosacka do dziś realizuje, powstał u nas, w Formacji. A pani Bosacka nie tylko nas pozwała, ale także oskarżyła o niestworzone przewinienia w licznych wywiadach. Z tego powodu ważne było dla mnie podkreślenie przez sąd, że kształt programu "Wiem co jem" był efektem zbiorowego, twórczego wysiłku, w którym na równych zasadach uczestniczyło wiele zdolnych i zaangażowanych osób, również z Formacji - mówi Party.pl Magdalena Kłaczyńska, prezes Formacja TV.

"Wiem co jem" emitowane jest na TVN Style. A "Zdrowie na widelcu" można oglądać na Polsat Cafe, jednak na razie na czas ciąży nie będzie go prowadzić Anna Guzik, jak do tej pory.

Zobacz także

Zobacz także: Anna Guzik w szóstym miesiącu ciąży?! Wiosną urodzi bliźnięta!

Katarzyna Bosacka wystartowała teraz z nowym programem w TVN Style "Wiem, co jem na diecie" i będzie się odchudzać na oczach widzów.

Katarzyna Bosacka ważyła już 80 kilo, teraz jest jej znacznie mniej, dzięki nowemu programowi. Jeszcze rok temu wyglądała tak:

Reklama

Formacja TV, nadal tworzy swój format "Zdrowie na widelcu". Annę Guzik zastąpi Ela Romanowska: