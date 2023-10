Anna Lewandowska intensywnie korzysta z czasu w Polsce. Sobotni wieczór spędziła na świętowaniu urodzin dermatolog gwiazd. Na imprezie postawiła na czarny total look. Jej dodatki kosztują fortunę. Ulubioną torebkę miała ze sobą również dzień później podczas wizyty w "Dzień Dobry TVN". Zobaczcie ostatnie zdjęcia Anny Lewandowskiej.

Anna Lewandowska w czarnej stylizacji

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski Boże Narodzenie spędzą w Polsce. Jednak z rodziną będą mogli spędzić jedynie dwa dni, ponieważ sportowiec ma wypełniony kalendarz zawodowy po mundialu. Mimo wszystko Lewandowscy cieszą się ze świąt w Polsce, ponieważ jak podkreśliła trenerka, chciałaby by Laura i Klara poczuły klimat świąt, który nie jest tak odczuwalny w ciepłej Barcelonie.

Anna Lewandowska podczas pobytu w Polsce również czas ma wypełniony spotkaniami ze znajomymi. Niedzielny wieczór spędzi z przyjaciółkami piekąc pierniczki, a sobotni wieczór spędziła mocno imprezowo. Bawiła się na urodzinach dermatolog gwiazd, a zdjęciami podzieliła w sieci.

Anna Lewandowska postawiła na czarny total look składający się z czarnej koszuli, którą chwile później zamieniła na top z wielkim kwiatem. Podobne projekty w tym stylu od Magdy Butrym nosiła już niejednokrotnie, a cena takiego cuda to ok. 4 tysięcy złotych. Anna Lewandowska postanowiła także na spodnie z nogawkami rozszerzanymi ku dołowi. Do całości dobrała drogie dodatki w tym buty Prada w cenie ok. 5 tysięcy złotych oraz torebkę Alai w kształcie serca, za którą trzeba zapłacić ok. czterech tysięcy złotych.

Anna Lewandowska ulubioną torebkę w kształcie serca miała również ze sobą podczas dzisiejszej wizyty w "Dzień Dobry TVN". Trenerka opowiadała o swoim wyzwaniu “Healthy & Active”. Przy okazji Anna Lewandowska zdradziła sekret Roberta Lewandowskiego i przyznała, że życie w Barcelonie u boku sportowca nie należy do najłatwiejszych.

