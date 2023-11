Mieszkająca na co dzień w Hiszpanii Anna Lewandowska właśnie przyleciała do Polski. Bizneswoman w piątek, 17 listopada wieczorem będzie kibicowała swojemu mężowi i jego kolegom z reprezentacji narodowej. Kadra zmierzy się na PGE Narodowym z Czechami w ramach eliminacji do Euro 2024. Oprócz tego trenerka zajęła się również sprawami biznesowymi. Znalazła chwilę, by odwiedzić studio "Dzień dobry TVN". Tam udzieliła kilku ciekawych wypowiedzi.

Anna Lewandowska zdradza swoje "grzeszki". Reakcja prowadzących bezcenna

Choć w piątek, 17 listopada oczy milionów Polaków będą wpatrzone w Roberta Lewandowskiego, który poprowadzi reprezentację w meczu przeciwko Czechom, Anna Lewandowska również nie próżnuje. Bizneswoman wykorzystała swoją wizytę w ojczyźnie, by odwiedzić studio "Dzień dobry TVN" i opowiedzieć o zdrowym stylu życia, który jest szczególnie istotny jesienią, gdy nasza odporność bywa wystawiana na próbę.

Anna Lewandowska Instagram/@annalewandowska

Przy okazji Anna Lewandowska otworzyła się trochę na prywatne tematy. Trenerka została zapytana przez prowadzących o swoje gastronomiczne "grzeszki". Influencerka nie uchylała się od pytania i ujawniła, czy zdarza się jej zaszaleć od czasu do czasu. Myślicie, że gwiazda zjadłaby kebaba?

Nie masz czasem ochoty pójść najnormalniej w świecie na kebaba, takiego na grubym cieście? — zapytał Damian Michałowski.

Jak się okazuje, Anna Lewandowska także czasem sięga po niezdrowe jedzenie, ale nie jest to kebab. Ukochana Roberta Lewandowskiego ujawniła, że gdy ma ochotę, robi specjalne kulki mocy.

Moim grzeszkiem jest zrobienie kulek mocy, np. rafaello z pastą kokosową — odpowiedziała Anna Lewandowska.

Ale grzeszna — zażartowali prowadzący studio.

Instagram @annalewandowska

Trenerka nie zawsze może na żywo kibicować mężowi, gdy ten gra w Polsce. Tym razem stawka była jednak bardzo wysoka i Anna Lewandowska postanowiła przylecieć do Warszawy i w miniony piątek mogliśmy zobaczyć ją na trybunie PGE Narodowego.

Idę wspierać mojego męża i całą drużynę, wczoraj na chwileczkę widziałam się z mężem, uśmiechnięty, myśli pozytywnie, jak zawsze — mówiła przed meczem Polska-Czechy, Anna Lewandowska.

