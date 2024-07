W zeszłym tygodniu media obiegła informacja o zwolnieniu z "Tylko taniec. Got to dance" Krystyny Mazurówny, najbarwniejszej postaci programu Polsatu. Przypomnijmy: Mazurówna wylatuje z "Got to dance". Zwolnili ją... listownie! Dziś stacja ogłosiła nazwisko nowego jurora show, który wraz z Joanną Liszowską, Michałem Malitowskim i Alanem Anderszem będzi szukał tanecznych talentów. Jest nim znana i ceniona choreograf, tancerka i nauczycielka hip hopu - Anna "Youya" Jujka.

Youya tańczy od 7-go roku życia. W ciągu swojej 26-letniej pracy z tańcem miała styczność z wieloma technikami tanecznymi, dzięki czemu posiada umiejętność łączenia różnych stylów. Doświadczenie zdobywała w Polsce, Niemczech, Anglii oraz Francji. Brała udział w licznych przedsięwzięciach artystycznych: spektaklach, pokazach firmowych, koncertach na terenie całego kraju, ale i za granicą. Pracowała również jako choreograf przy Sopot TOPtrendy Festiwal. Obecnie jest pedagogiem, jak i założycielką w warszawskim Studiu Kultury Ulicznej Step Dealers i studiu tańca "Free Art Fusion", a także współpracuje z teatrem Roma.

Jesteśmy bardzo ciekawi, czy nowa jurorka programu wniesie tyle życia i koloru co jej poprzedniczka. Przekonamy się już o tym pod koniec lutego, gdy wystartuje kolejna edycja show "Tylko taniec. Got to dance".

Tak prezentuje się nowa jurorka "Tylko taniec. Got to dance":