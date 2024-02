Ostatni czas nie był dla Katarzyny Cichopek łaskawy. Czy jednak niebawem los znów się do niej uśmiechnie i zobaczymy ją w konkurencyjnej stacji? Edward Miszczak zabrał głos! Nie uwierzycie, co powiedział o byłej prowadzącej "Pytanie na śniadanie".

Katarzyna Cichopek przejdzie do Polsatu?

W przeciągu kilku ostatnich tygodni w polskim show-biznesie wydarzyło się więcej, niż mogliśmy się spodziewać. Czystki w "Pytaniu na śniadanie" odbiły się ogromnym echem w mediach i spotkały się z ostrą krytyką ze strony wielu. Początkowo, gdy okazało się, że już niemal wszyscy zostali zwolnieni, wydawało się, że tylko jednej parze uda się zachować posadę. Stało się jednak inaczej! Nagle bowiem ogłoszono, że również Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski odchodzą z "Pytania na śniadanie".

Fani zaczęli martwić się, co dalej z przyszłością tej dwójki w Telewizji Polskiej. Szczególnie sporo mówiło się o samej Cichopek, która przecież gra jedną z głównych ról w "M jak miłość". Póki co jednak nic nie wskazuje na to, by i z serialem miała się pożegnać, jednak dość niespodziewanie zaczęły pojawiać się domysły, czy może nie przejdzie ona do konkurencyjnej stacji.

Portal JastrząbPost.pl postanowił wprost zapytać o to Edwarda Miszczaka, czyli nowego dyrektora programowego Polsatu. Gdy bowiem objął on wspomniane stanowisko, również rozpoczął swoją pracę od niemałych rewolucji w uwielbianych formatach. Trudno się więc dziwić, że fani zastanawiają się, czy może zechce on zagarnąć Kasię Cichopek pod swoje skrzydła. Pytany o to jednoznacznie nie potwierdził, ale też nie zaprzeczył.

Co do Kasi Cichopek, to nie mogę jeszcze odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie pracujemy nad programem porannym powiedział dla JastrząbPost.pl.

Warto wspomnieć, że informacje o planowanej przez Polsat śniadaniówce krążą już od dawna. Dla Kasi Cichopek mógłby być to powrót do formatu, w którym zdawała się świetnie odnajdować. Czy jednak rzeczywiście ma szansę zostać nową gwiazdą konkurencyjnej stacji, pokażą to zapewne najbliższe miesiące.

