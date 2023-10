Dagmara Kaźmierska jak Doda. "Królowa życia" gwiazdą nowego show Polsatu. Znamy szczegóły

Dagmara Kaźmierska zaskoczyła swoją stylizacją na ramówce TVN. Największa gwiazda programu "Królowe życie" pojawiła się na prezentacji jesiennej ramówki stacji w spektakularnej czerwonej sukni, a jej look uzupełniła korona na głowie. Dagmara Kaźmierska udowodniła, że królowa jest tylko jedna! Spójrzcie tylko na zdjęcia z ramówki. Dagmara Kaźmierska w koronie na ramówce TVN Dagmara Kaźmierska to zdecydowanie największa gwiazda "Królowych życia". W wielkim hicie TTV pojawia się od samego początku i chyba nikt nie wyobraża sobie, żeby mogło jej zabraknąć w programie. Dagmary Kaźmierskiej nie mogło również zabraknąć na prezentacji ramówki Grupy Discovery. Gwiazda wróciła już z wakacji na Zanzibarze i pojawiła się na wielkiej imprezie TVN. Dagmara Kaźmierska na prezentacji jesiennej ramówki wyglądała jak prawdziwa królowa! Dagmara Kaźmierska w ogromnej tiulowej sukni w ognistym, czerwonym kolorze promowała najnowszy sezon "Królowych Życia", który wystartuje już dziś- w czwartek 26 sierpnia, oczywiście na antenie TTV. Gwiazda programu błyszczała na prezentacji jesiennej ramówki TVN. Look celebrytki uzupałniła korona w której wyglądała, jak prawdziwa Królowa Życia! Podoba się Wam stylizacja Dagmary Kaźmierskiej? Głosujcie w naszej sondzie! Zobacz także: Skąd Dagmara z "Królowych życia" ma tyle pieniędzy? Jej odpowiedź rozbraja. Ale my wiemy, na czym się dorobiła