Ania i Jakub zyskali sporą popularność i sympatię widzów dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Para poznała się w 10. edycji show i szybko zdecydowała się na związek i powiększenie rodziny. A co ze ślubem? O to postanowili zapytać Anię wprost jej fani, którzy obserwują ją na Instagramie. Rolniczka szczerze odpowiedziała, czy możemy spodziewać się niedługo radosnej nowiny.

Ślub Ani i Jakuba z "Rolnik szuka żony". Kiedy para powie sobie "tak"?

Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" zakochali się w sobie na planie 10. edycji show. Choć od ich udziału w programie minęło już trochę czasu, to jednak fani w dalszym ciągu chętnie śledzą ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych. To właśnie na Instagramie para od czasu do czasu odzywa się do fanów. Ostatnio Ania zorganizowała Q&A, podczas którego odpowiedziała na mnóstwo pytań od internautów. Ania z "Rolnika" zdradziła między innymi, że jeszcze czeka na poród, a ponadto zabrała również głos w sprawie ślubu z Jakubem.

Jeden z fanów postanowił zapytać Anię wprost:

Czy planujesz ślub oraz chrzest syna. Pozdrawiam serdecznie z Krotoszyna - napisał fan.

Rolniczka pospieszyła z odpowiedzią, która z pewnością ucieszy wielu fanów:

Wszystko będzie. Także pozdrawiam

Ania z "Rolnik szuka żony" jednak nie zdradziła, kiedy dokładnie odbędzie się ceremonia ślubna jej i Jakuba. Kto wie, może para zdecyduje się na połączenie uroczystości i weźmie ślub oraz ochrzci synka tego samego dnia.

Teraz jednak najważniejszy jest poród Ani, który zbliża się wielkimi krokami. Trzymamy zatem mocno kciuki za szczęśliwe rozwiązanie i oczywiście czekamy również na radosne wieści dotyczące daty ślubu pary!

