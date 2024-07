Ania z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem. Okazuje się, że już niedługo wydarzy się coś naprawdę wyjątkowego! Przed Anią i Kubą piękne chwile. Dopiero teraz rolniczka ujawniła termin! Zdradziła, o co chodzi podczas relacji na InstaStories.

Ania z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się swoim szczęściem

Ania wzięła udział w dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie w programie poznała Kubę, z którym zdecydowała się stworzyć związek. Miłość w ich relacji kwitnie w najlepsze, a kilka miesięcy temu na świecie pojawił się ich syn. Jakiś czas temu okazało się, że Ania i Kuba z "Rolnik szuka żony" szykują się do ślubu, ale do tej pory zakochani nie zdradzili, kiedy odbędzie się uroczystość. Przed nimi jednak inne, równie ważne wydarzenie. Rolniczka pochwaliła się swoim szczęściem i podczas relacji na InstaStories zdradziła termin!

Ania i Jakub z "Rolnik szuka żony" zostali rodzicami w połowie maja br. a teraz chcą ochrzcić swojego synka. Była uczestniczka randkowego hitu Telewizyjnej Jedynki zdradziła internautom, że uroczystość ma się odbyć już za kilka tygodni.

Czy były już chrzciny małego? pytali fani.

Będą we wrześniu zdradziła Ania.

My już czekamy więc na zdjęcia z tej wyjątkowej uroczystości! Kto wie, być może wkrótce zakochani ogłoszą również datę swojego ślubu?

