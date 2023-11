Sara z "Rolnik szuka żony" to piękna 23-latka, która postanowiła napisać list do Artura. Jak już wiadomo, to właśnie ona skradła jego serce i relacja tej dwójki rozwija się naprawdę dobrze. Artur i Sara są zdecydowanie najbardziej lubianą parą widzów programu, więc nic dziwnego, że fani chętnie śledzą ich losy także za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio nowe zdjęcie Sary na jej instagramowym profilu wywołało niemałe poruszenie, bo dziewczyna pokazała się... w prostych włosach! Zobaczcie, jak wygląda w odmienionej odsłonie.

Reklama

"Rolnik szuka żony": Sara pokazała się w prostych włosach

Sara do programu "Rolnik szuka żony" zgłosiła się z nadzieją, że pozna w nim idealnego partnera, z którym będzie mogła założyć rodzinę. Dziewczyna marzy, by zostać kochającą mamą i wspierającą żoną i być może to marzenie właśnie dzięki programowi "Rolnik szuka żony" się spełni! Jak bowiem wiadomo, Artur z ponad setki zgłoszeń wybrał właśnie Sarę i to z nią chce kontynuować znajomość. Choć dziś jeszcze nie wiemy, jak wygląda ich związek po zakończeniu programu, to jednak wszyscy fani show mają nadzieję, że tej dwójce udało się stworzyć wspaniałą relację także poza kamerami. Czy przeczucia widzów okażą się słuszne? Tego oczywiście dowiemy się w finale 10. edycji "Rolnik szuka żony"!

Screen/Rolnik szuka żony

Zobacz także: Irek z "Rolnik szuka żony" nie cierpi po decyzji Agnieszki. Pokazał wymowne zdjęcie

Jak wiadomo, Sara w programie "Rolnik szuka żony" dała się poznać jako przesympatyczna dziewczyna, której znakiem rozpoznawczym jest burza ciemnych loków na głowie. Jak się jednak okazało, Sara nie zawsze tak wygląda i od czasu do czasu decyduje się na wyprostowanie swoich włosów. Ostatnio pokazała się właśnie w takiej odsłonie. Zobaczcie, czy pasuje jej taki look!

Instagram/sjaqb

Zobacz także: Agnieszka z "Rolnika" już nie jest sama i pochwali się nowym partnerem w finale programu?

Fani Sary od razu ruszyli do komentowania i zasypali Sarę z "Rolnik szuka żony" lawiną komplementów! Nie zabrakło też ciepłych słów dla jej relacji z Arturem.

Jesteś prześliczna. Kibicuję w tej edycji tylko Wam. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwa. A twoje włosy to jakaś bajka, moje marzenie od zawsze. Gorąco pozdrawiam

Przepiękna jesteś kobieta

Dużo szczęścia, trzymam za Was kciuki - komentują fani.

Reklama

A Wam, jak się podoba Sara w odmienionej odsłonie?