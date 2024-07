Agnieszka Włodarczyk napisała pod jednym ze zdjęć Hanny Lis na Instagramie napisała, że rzeczywiście jest do niej podobna. A to oznacza, że ktoś musiał to kiedyś zasugerować aktorce i dziennikarce. Czy rzeczywiście gwiazdy "Azja Express" wyglądają jak siostry? Zagłosujcie w naszej sondzie! Gdybyście mieli wątpliwości, to musicie wiedzieć, że dla Agnieszki to spory komplement:

Dla mnie to ogromny komplement, jesteś piękną Kobietą - zachwala Hannę Agnieszka.

Lis odpisała tylko:

i wice wersa kochana - pisze Hanna.

Czy rzeczywiście panie są do siebie podobne?

Agnieszka jest podobna do Hanny?

Widzicie podobieństwo?

Porównajcie zdjęcia!