Agnieszka Szulim wyznała, że na planie "Azja Express" przemycała papierosy dla jednego z uczestników! Dziennikarka jest prowadzącą najbardziej wyczekiwanego show w jesiennej ramówce stacji TVN. Uczestnicy, którzy zdecydowali się na udział w programie musieli przetrwać w ekstremalnych warunkach za 1 dolara dziennie. Nie było ich stać na przyjemności i luksusy, dlatego Agnieszka Szulim pomagała im przetrwać, ale sama przyznała, że nie było łatwo. W rozmowie z Party.pl zdradziła, że dla jednego z uczestników przemyciła 2 kartony papierosów!

Często nie było litości! Nikt nie patrzył na to, że to są gwiazdy. Ukradkiem podrzucaliśmy im papierosy albo jakieś jedzenie. Szczerze mówiąc, nawet mocno nas to stresowało, bo byliśmy tak pilnowani, że trzeba było mocno uważać, żeby ktoś nie podpatrzył. Sama nie zapaliłam ani jednego papierosa przez cały wyjazd, ale wzięłam dwa kartony do mojej walizki na pewną prośbę.