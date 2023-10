Kinga Zapadka z programu "40 kontra 20" już od dłuższego czasu nie ukrywała, że jest szczęśliwie zakochana. Do tej pory jednak utrzymywała w tajemnicy, kto jest jej wybrankiem. Teraz wszystko stało się jasne. Tego pana nie trzeba przedstawiać, bo na pewno bardzo dobrze go znacie z innego show - "Hotelu Paradise"! Takiego duetu chyba nikt się nie spodziewał!

Reklama

"40 kontra 20": Kinga Zapadka jest w związku z uczestnikiem "Hotelu Paradise"

Kinga Zapadka dała się poznać w pierwszej edycji programu "40 kontra 20". Już wtedy została uznana za jedną z najbardziej kontrowersyjnych uczestniczek show. Wszystko ze względu na to, że ta nie ukrywała, że jest fanką urodowych poprawek oraz zawsze mówiła wprost to, co myśli. Program wygrała u boku Roberta Kochanka. Miłość ta jednak nie przetrwała próby czasu, a para rozstała się w dość burzliwej atmosferze. Od jakiegoś czasu jednak Kinga Zapadka z "40 kontra 20" nie ukrywała, że jest szczęśliwie zakochana. Do tej pory natomiast nie chciała ujawniać tożsamości swojego wybranka. Aż do teraz!

Zobacz także: "40 kontra 20": Z programem pożegnały się aż trzy kobiety! Pozostałe uczestniczki są w szoku

Okazuje się, że zwyciężczyni programu "40 kontra 20" jest w związku z innym, dobrze znanym uczestnikiem miłosnego show. Jej wybrankiem jest Mateusz Szek, którego mieliśmy okazję poznać w pierwszej edycji "Hotelu Paradise". W programie Mateusz nie znalazł prawdziwej miłości, jednak jak widać, udało mu się to poza kamerami. Warto dodać, że Mateusz Szek jakiś czas temu był w związku z uczestniczką... "Love Island". Jak widać, jego serce jak dotąd potrafią skraść jedynie uczestniczki miłosnych tv-show.

Instagram @kinga.zapadka

Zobacz także: "40 kontra 20": Iza przeszła ogromną metamorfozę po programie. Pochwaliła się szczupłą figurą

Fani programu "40 kontra 20" nie kryli swojego zdziwienia, gdy zobaczyli wspólnie tą dwójkę:

- Wy razem? Tego się nie spodziewałam, ale podoba mi się ten duet ????

Nie ukrywają jednak także, że Kinga i Mateusz tworzą piękny duet:

- Omg ????❤️ Perfect MATCH❤️❤️ szczęścia ❤️???????? - ???????????? jest ogień jest moc ???????????? oby było na wieki ❤️ - Przepiękna para! ❤️

Reklama

Faktycznie pasują do siebie i można im wróżyć długą i szczęśliwą przyszłość?