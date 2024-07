Miranda Kerr po rozdaniu nagród Grammy udała się na imprezę zorganizowaną przez Warner Music Group. I wyglądała olśniewająco! A to za sprawą sukienki mini z kolekcji Atelier Versace. Bogato zdobiona kreacja w odcieniach żółci i zieleni miała dodatkowo seksowne rozcięcia wypełnione czarnym tiulem. Resztą stylizacji stanowiły tylko srebrne sandałki, czerwona szminka i… odrobina różu na policzkach. Impreza musiała być udana! Jak oceniacie jej stylizację?! Hot or Not?! ZAGŁOSUJCIE!

