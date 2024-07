Niechcianą grzywkę możemy czesać i upinać na dziesiątki sposobów z użyciem spinek, wsuwek, opasek. Plećmy warkocze, tapirujmy, zaczesujmy włosy asymetrycznie na bok i koniecznie pochowajmy wszystkie nożyczki.

Niechciany problem – zapuszczanie grzywki

Grzywka błyskawicznie odmienia kobiecy wygląd, będąc ciekawym elementem dopracowanej stylizacji. Może się jednak znudzić, tak jak każda fryzura, a zapuszczenie jej wymaga kilku miesięcy szczególnej cierpliwości i wyjątkowej pomysłowości. Najlepiej radzić sobie z irytującym problemem, przycinając skośnie krawędź grzywki z jednej strony. Dążmy do wydłużenia jednego z boków i zaczesujmy grzywkę asymetrycznie, gdyż znacznie łatwiej poradzimy sobie z taką jej wersją niż z prostym cięciem, stopniowo zasłaniającym nam widzenie.

Jak szybko rośnie grzywka, ile trwa jej zapuszczanie?

Włosy rosną w indywidualnym tempie, zależnie od ich stanu i właściwości. Zazwyczaj w ciągu miesiąca uzyskujemy przyrost o około 1 do 3 centymetrów. Jeśli grzywka sięga nam prawie do brwi, zapuszczenie jej do brody może zająć nawet 5 miesięcy. Najtrudniejsze są początki, kiedy nie można jej jeszcze założyć za ucho ani bezproblemowo zebrać w kucyk.

Co pomaga na zapuszczanie grzywki?

Jeżeli masz skuteczne sposoby na porost włosów, z powodzeniem stosuj je przy zapuszczaniu niechcianej grzywki. Odżywiaj szczególnie narażone na zniszczenia kosmyki przy twarzy, regularnie stosuj maski do włosów i wcierki. Zrezygnuj z prostowania – końcówki włosów mogą się spalić w wyniku zbyt wysokiej temperatury urządzenia i będzie trzeba je obciąć. Usuń z widoku wszystkie nożyczki, żeby możliwość samodzielnego ukrócenia twoich cierpień w minutę nie wydawała się taka kusząca.

Upięcia wspomagające zapuszczanie grzywki

Możliwości czesania, spinania i zaplatania przydługiej grzywki ogranicza jedynie ludzka fantazja. Najszybciej sięgnąć po opaskę, bandanę, ozdobne spinki, grzebienie lub wsuwki, które pomogą nam błyskawicznie okiełznać problematyczne kosmyki. Odstające baby hair przygładźmy palcem spryskanym lakierem w kierunku upięcia i kłopot z głowy. Przy kręconych włosach można grzywkę lekko podtapirować i zaczesać do tyłu, wczesując ją nieco w resztę fryzury. Pasemka możemy też poskręcać i pojedynczo przypinać na boki, zapleść w dobierany warkocz lub natapirować na czubku głowy i spiąć spinką do tyłu.