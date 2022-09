Ida Nowakowska przeszła radykalną metamorfozę. Mocno skróciła włosy i zrobiła sobie grzywkę

Ida Nowakowska zaczęła swoją karierę jeszcze jako nastolatka. Popularność dał jej udział w programie "You can dance", od tego momentu dla wielu była rzeczową ekspertką od tańca. Jak zmieniła się Ida przez te wszystkie lata? Musimy przyznać, że diametralnie!

Ida Nowakowska od zawsze była bardzo zapracowana, od małego uczyła się baletu, tańca, aktorstwa. Gdy w Stanach skończyła szkołę aktorską, wróciła do Polski, by rozpocząć tu swoją karierę. Widzowie pamiętają ją ze współpracy w TVN. Gdy pojawiła się po raz pierwszy w "You can dance" zrobiła ogromne wrażenie na jurorach i widzach. Programu jednak nie wygrała, zajęła wówczas 10. miejsce. Ida Nowakowska miała wtedy zaledwie 17 lat! Na oczach widzów zmieniała się z dziewczynki w kobietę. Duża przemiana Idy Nowakowskiej Ida dziś ma 31 lat. Od 2018 roku współpracuje z TVP jurorując w "Dance Dance Dance", oraz prowadząc liczne programy z tym "Pytanie na śniadanie". Od sześciu lat jest także szczęśliwą żoną, a zaledwie dwa tygodnie temu przywitała na świecie swojego synka. Ida teraz jest brunetką, zazwyczaj wybiera ciemne kolory ubrań, a jej styl jest znacznie poważniejszy niż kiedyś. Jednak nie zawsze tak było. Ida kiedyś miała długie blond włosy, które albo upinała w kok, albo układała w warkocz. Przez pewien czas nosiła także bardzo kiedyś modną grzywkę na bok. Trzeba, przyznać, że od tego czasu bardzo się zmieniła! Zobacz także: Ida Nowakowska pokazała nowe słodkie zdjęcie z synkiem! Maluszek zasypia w objęciach mamy Ida nosiła się kiedyś zupełnie inaczej. Stawiała na bardzo luźne stroje i charakterystyczne upięcia. Pamiętaliście, że kiedyś miała słomkowy blond? Ida Nowakowska nosiła kiedyś aparat ortodontyczny. Dodatkowo nie wyobrażała sobie rezygnacji z grzywki. Ida zaczynała swoją przygodę z telewizją, gdy miała 17 lat. Kariera Idy zaczęła się rozkręcać, gdy została jurorką "You can dance"