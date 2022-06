"Rolnik szuka żony": Małgosia Borysewicz zrobiła sobie grzywkę. Fani jej nie poznali! 

Małgorzata Borysewicz z programu "Rolnik szuka żony" jest niezwykle aktywna na swoich mediach społecznościowych - tym razem na Instagramie pochwaliła się spektakularną zmianą wizerunku! Jeden nowy element dodał jej charakteru i zupełnie ją odmienił.

"Rolnik szuka żony": nowa fryzura Małgorzaty Borysiewicz!

Małgorzata Borysewicz dała się nam poznać w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie tam odnalazła swoją miłość - wówczas związała się z Pawłem. Jakiś czas temu Małgorzata Borysiewicz doczekała się dwójki dzieci - syna Rysia i córeczki Blanki. Udział w show zagwarantował jej także dużą popularność - od tego momentu celebrytka dzieli się z fanami swoim życiem i ważnymi momentami za sprawą mediów społecznościowych. Nie inaczej jest tym razem. Na swoim Instagramie właśnie pochwaliła się nową fryzurą! Na jaki look postawiła? Zdecydowała się na grzywkę w stylu "curtain bangs" oraz chłodny, beżowy blond:

- No to grzywunia😁 @102studiofryzjerskie ❤️ P.s włoski widziały kolorek ostatnio w kwietniu. Ponownie widzimy się w lipcu ❤️ No na kolor Rysia nie zabiorę, ale na strzyżeniu był bardzo grzeczny. W pełni Zasłużył na lody truskawkowe ! Jak to jest, że wizyta u fryzjera to zawsze nastrój level wyżej ? 😁 i tata Blanki po całym dniu z córką też happy? W końcu mamy chwilę oddechu 😉

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Bogusia nie odziedziczy spadku po Krzysztofie? Wciąż trwa rodzinna narada

Fani o nowej fryzurze Małgosi z "Rolnik szuka żony"

Fani Małgorzaty Borysiewicz z dużym zaangażowaniem śledzą każdy jej ruch. W związku z czym zdjęć jej nowej fryzury także nie pozostawili bez komentarza. Pojawiają się głównie komplementy!

- Super fryzura i fajny kolor - Pięknie ❤️❤️

Nie wszyscy jednak podzielają to zdanie:

- Sorry Małgorzata, ale ta fryzura jest... 😢😢😢😢😢 Moim zdaniem poprzednia fryzurka bardziej korzystna 🙂

A Wy jak oceniacie jej przemianę?

Instagram/@rolnikwszpilkach

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Joanna o pogrzebie Krzysztofa: "Ten moment był tylko dla jego najbliższych"

Małgorzata Borysiewicz nie należy do wielbicielek eksperymentów ze swoim wizerunkiem. Rolniczka od początku swojej medialnej kariery przyzwyczaiła nas do klasycznej fryzury - prostych, jasnych blond włosów z przedziałkiem zlokalizowanym na środku głowy. Wszystko jednak wskazuje na to, że letnia aura za oknem sprzyja zmianom. Jak Wam się podoba jej nowy look?