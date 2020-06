Fryzury lato 2020. Ta grzywka w stylu Belli Hadid to hit wakacji - oto "side-swept bangs"

Myślisz o małej zmianie swojej fryzury, ale nie wiesz na co postawić? Jeszcze niedawno pisaliśmy o bardzo modnej w tym sezonie grzywce, tzw. curtain bangs, czyli o grzywce "zasłonce", która jest zaczesana delikatnie na boki. To ulubiona grzywka Francuzek. Jeśli jednak nie jesteś zwolenniczką "curtain bangs", co powiesz na grzywkę "side-swept bangs"?

Fryzura na lato 2020: "Side-swept bangs" w stylu Belli Hadid

"Side-swept bangs" to po prostu grzywka zaczesana na bok. Zakochała się w niej m.in. modelka Bella Hadid, która lubi eksperymentować z długością swoich włosów. "Side-swept bangs" będzie idealnie pasować kobietom z okrągłą twarzą, ponieważ optycznie ją wyszczupli. Taka grzywka sprawdzi się również w przypadku kobiet z kwadratową twarzą, które chciałyby optycznie złagodzić ostre rysy (kobiety z kwadratowym kształtem twarzy powinny zapomnieć o prostej ciężkiej grzywce!).

Grzywka zaczesana na bok jest też świetnym rozwiązaniem, które chcą zapuścić swoją grzywkę. To idealna fryzura "przejściowa".

Grzywka zaczesana na bok powoli staje się hitem Instagrama.

Jak widzicie, fryzurowe trendy, które były modne kilka lat temu, znów wracają! Jakiś czas temu grzywka na bok była również bardzo popularna wśród holywoodzkich gwiazd. Zdecydowała się na nią m.in. Reese Whitherspoon.

EastNews

Z pewnością pamiętacie również, że na "side-swept bangs" postawiła również jakiś czas temu Anja Rubik.

Z grzywką zaczesaną na bok polubiła się również Rita Ora.