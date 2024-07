1 z 10

T-shirt CHODZĄCY IDEAŁ, Great As You/Pakamera.pl, 79 zł

Bokserki w serduszka? Perfumy? Nie tym razem! W tym roku postaw na upominek z przymrużeniem oka ;) Twój ukochany jest brodaczem? Podaruj mu eleganckie akcesoria do pielęgnacji zarostu. Uwielbia modowe nowości? Zaskoczy go muszka z... drewna! A może marzy o własnych czterech kółkach? Nie musisz wydawać majątku, by wręczyć mu samochód (do samodzielnego złożenia :) Zobacz najbardziej oryginalne pomysły na walentynkowy prezent dla niego!

Na zdjęciu: t-shirt CHODZĄCY IDEAŁ, Great As You/Pakamera.pl, 79 zł

