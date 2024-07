Robert Makłowicz od 30 lat jest szczęśliwym mężem Agnieszki Makłowicz. Ich ślub odbył się w 1991 roku w Armenii. Miłość swojego życia poznał na planie programu telewizyjnego. Kto by pomyślał, że pasja i zamiłowanie do kulinariów i podróżowania nie tylko wpłynie na jego karierę ale również na rodzinne życie.

Robert Makłowicz poznał Agnieszkę Makłowicz (wówczas Agnieszkę Pogodę) na planie swojego programu kulinarnego ponad 30 lat temu. Agnieszka Makłowicz była kierowniczką programów krytyka kulinarnego, a później ich producentką. Wspólna praca na planie zaowocowała miłością:

Nie dochodzi do mnie, że jestem z żoną już prawie 30 lat. Gdy ją poznałem, to był momencik, mgnienie oka, gdy się w niej zakochałem... - mówił w rozmowie z "Faktem".

Robert Makłowicz i Agnieszka Makłowicz wzięli ślub w 1991 roku w Armenii. Ceremonia ślubna była wyjątkowa i trwała aż pięć godzin:

Armenia jest bliska mojemu sercu, stamtąd pochodzą moi przodkowie. Ceremonia różni się od tej w Polsce: ksiądz stoi tyłem do publiczności i przodem do ołtarza. Sam ślub jest udzielany nie przed nałożeniem obrączek, a koron. Jest podobnie jak w cerkwi. Ceremonia trwała ponad pięć godzin, więc to było coś niezapomnianego. Co się działo? Nie wiem, bo nic nie rozumiałem, bo ksiądz mówił po ormiańsku - mówił w rozmowie z Plejadą.