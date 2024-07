1 z 11

Trzeba jej to przyznać – Iga Lis ma bardzo dojrzałe wyczucie stylu. Córka Tomasza Lisa i Kingi Rusin ma zaledwie 17 lat, a już eksperymentuje z różnymi krojami, sylwetkami i materiałami. Najważniejsze jest to, że jej looki są proste i nieprzestylizowane, a paleta barw, której modelka się trzyma komplementuje jej urodę.

Nie inaczej jest w przypadku ostatniej stylizacji nastolatki. Na spacer z tatą wybrała się ona w pudroworóżowej, zwiewnej sukience ze ściągaczem w talii (piżamowy styl to wciąż gorący trend!), na którą narzuciła szarą ramoneskę i czarną torebkę z ozdobnym frędzlem Saint Laurent. Bardzo nam się podoba ten look w stylu Acne!

Ale zwróćcie uwagę na buty, które Iga dobrała do swojego looku. Oczywiście, espadryle to kwintesencja niedrogiego, wakacyjnego luzu. Zapewne model, na który postawiła modelka nie należy do tanich – ale lato to sezon na buty w jutową podeszwą. Na platformie, w kolorowe printy czy w formie supermodnych muli – z okazji powoli rozkręcających się wyprzedaży znaleźliśmy dla Was 10 par, na które możecie sobie pozwolić!

