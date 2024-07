Buty espadryle pojawiły się po raz pierwszy w gorącej Hiszpanii, gdzie były idealnym obuwiem podczas upalnych dni. Później rozpowszechniły się na cały świat. Dziś noszone są zarówno przez kobiety, jak i mężczyzn. Pasują do stylizacji codziennych, choć pojawiają się również zamiast mokasynów w wieczorowych outfitach.

Buty espadryle znane są od prawie trzech wieków, początkowo tylko na terenie Hiszpanii i Portugalii, ale od lat 50. XX wieku pojawiły się już w całej Europie i Ameryce. Jest to obuwie lekkie, materiałowe, polecane do chodzenia w gorące dni. Ich znakiem rozpoznawczym jest pleciony sznurek wokół podeszwy i szeroki nosek.

Buty espadryle w stylizacji, czyli trochę Hiszpanii w ubiorze

Espadryle pojawiają się przede wszystkim w lekkich, codziennych outfitach. Łączone są z luźnymi bluzkami, T-shirtami z nadrukiem oraz krótkimi szortami. Dobrze komponują się z dzianinowymi sukienkami czy zwiewnymi, rozkloszowanymi spódnicami. Są ciekawą odmianą od balerin czy sandałów. Espadryle pojawiają się również w męskich stylizacjach, nawet tych bardziej oficjalnych, jako zamiennik mokasynów. Warto jednak pamiętać, że pasują one do eleganckich jeansów, ale nie do materiałowych spodni w kant.

Buty espadryle: propozycja stylizacji

Buty espadryle powinny pojawiać się w stylizacjach casualowych, ponieważ zapewniają wygodę w chodzeniu. Dobrze wyglądają w połączeniu z jeansem, dlatego też warto zwrócić uwagę na taką stylizację:

jeansowe ogrodniczki z długimi nogawkami, które można podwinąć nad kostkę,

biały, obcisły top na ramiączkach,

czerwone buty typu espadryle,

ekotorba,

duże okulary przeciwsłoneczne,

etniczna biżuteria, np. rzemyki na nadgarstku.

Espadryle mogą się również pojawić w bardziej eleganckich stylizacjach – jednak powinno się wybrać wtedy obuwie w jednolitym kolorze, a najlepiej w czarnym. Dobrze wyglądają również dwukolorowe buty stylizowane na lakierki – czarne z białym noskiem.