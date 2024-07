Uwielbiamy organizować inspirujące konkursy, w których możemy podziwiać wasze kreatywne prace! Jakiś czas temu wraz z marką Duplo zaprosiliśmy was do udziału w zabawie, w której można było wygrać wyjątkowe nagrody: dwuosobowe zaproszenie na Flesz Fashion Night na 02.09.2021, porcelanowe filiżanki Duplo i Bizuu, vouchery do perfumerii Douglas oraz batoniki Duplo.

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu unikalnej stylizacji inspirowanej kolorami opakowania, strukturą lub chrupiąco-orzechowym smakiem kultowego batonika Duplo.

Musimy przyznać, że liczba zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego wybór laureatów był naprawdę trudny. Po wielu godzinach narad udało nam się wyłonić 13 szczęśliwców!

Koniecznie zobaczcie zwycięskie prace!

Nagroda główna

1 x dwuosobowe zaproszenie na Flesz Fashion Night na 02.09.2021, porcelanowa filiżanka Duplo i Bizuu oraz 20 sztuk batoników Duplo.

Pierwsze miejsce w naszym konkursie zajął Piotr z Doruchowa! Jego wysmakowany i minimalistyczny kolaż jednogłośnie podbił nasze serca. Praca Piotra jest najlepszym przykładem, że batonik Duplo pasuje również do mężczyzn!

Nagrody II stopnia

3 x voucher do Douglas na 200 zł, porcelanowa filiżanka Duplo i Bizuu oraz 20 sztuk batoników Duplo.

Magdalena z Ostrzeszowa postawiła na niebanalną fakturę i kontrastujące kolory oraz wielowymiarowość smaku batonika Duplo.

Zielono-brązowa kreacja to piękna interpretacja batonika Duplo stworzona przez Edytę z Siemiatycz.

Natalia z Ostrzeszowa zachwyciła nas swoim minimalistycznym, ale bardzo eleganckim projektem. A wszystko idealnie skomponowane z szatą graficzną batonika Duplo.

Nagroda III stopnia

10 x porcelanowa filiżanka Duplo i Bizuu oraz 20 sztuk batoników.

Agnieszka z Rybnika zaprezentowała współczesną interpretację New Look’u Christiana Diora. Oczywiście w kolorach batonika Duplo!

Projekt Rafała z Rybnika urzekł nas kobiecością, zwiewnością i wyrafinowaniem kreacji. Podobnie, jak zachwyca nas smak Duplo!

Stylizacja w kolorach Duplo? Natalia z Rusina k. Jarosławca ewidentnie wie, co w modzie piszczy!

Wyjątkowy smak batonika Duplo skojarzył się Ewie z Bolesława z delikatnymi płatkami kwiatów.

Dominika z Rzeszowa zainspirowała się orzechowym nadzieniem i stworzyła smakowitą stylizację!

Agata z Ostrzeszowa zaprezentowała look godny gwiazdy w kolorach Duplo.

Czerwona szpilki, rozkloszowana suknia i piękne akcesoria. Patrycja z Węgrowa stworzyła ultrakobiecy look a la Duplo!

Martyna z Książa Wielkopolskiego przełożyła kolory batonika Duplo na ponadczasowy francuski szyk!

Paweł z Lublina w swoim projekcie połączył kolory batonika Duplo, polski folklor i odważny krój sukienki. Jesteśmy na tak!

Wiktoria z Warszawy wykorzystała czekoladę i chrupiąco-orzechowe nadzienie batonik Duplo w realizacji swojego projektu. I to dosłownie!

Raz jeszcze gratulujemy nagrodzonym twórców i dziękujemy za liczne zgłoszenia do konkursu!

