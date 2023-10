Konkurs Duplo Inspiruje został oficjalnie zakończony! Musimy przyznać jedno – wybór laureatów był niezwykle trudny. Ogromna liczba zgłoszeń naprawdę nas zaskoczyła, a poziom i kreatywność prac wprawiły w osłupienie. Jesteśmy pod wrażeniem, ile jest w naszym kraju utalentowanych osób, które kochają modę, trendy i oczywiście pyszny smak batonika Duplo :).

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu unikalnej stylizacji na pokaz mody lub event z największymi gwiazdami. Inspiracją dla niego miał być batonik Duplo – jego kolory, struktura lub wyjątkowo orzechowy smak. Co czekało na laureatów?

Nagroda główna:

1 z 6 torebek Batycki + batoniki Duplo

Nagroda II

1 z 10 voucherów do perfumerii Douglas o wartości 200 zł + batoniki Duplo

Nagroda III

1 z 30 zestawów porcelanowych filiżanek w autorski print zaprojektowanych przez BIZUU w ramach projektu BIZUUxDUPLO Inspiruje + batoniki Duplo

Mat.prasowe





Osoby, które zgłosiły się do konkursu, pokazały całe spektrum artystycznych możliwości. Dostaliśmy zdjęcia stylizacji, kolaże wykonane w programie graficznym, wyklejanki z gazet, a nawet ręcznie narysowane modowe ilustracje. Niezwykłe było to, że każda osoba znalazła w batoniku Duplo coś innego, ale zawsze wyjątkowego. Niektórych inspirowała struktura wafelka, a innych czekoladowy smak albo szata graficzna opakowania. Wśród zaprojektowanych kreacji znalazły się zarówno suknie balowe, dzienne, jak i garnitury. Każdy z uczestników konkursu musiał napisać również krótki opis swojego projektu. Poznajcie najciekawsze odpowiedzi części laureatów:

Moją muzą był najmodniejszy tego (i każdego innego) sezonu batonik - Duplo! Top i dodatki w odcieniu delikatnego, orzechowego kremu. Niebanalne, lejące się spodnie w kolorze Jego opakowania. Wysmakowana fryzura. I to "coś" co przyciąga spojrzenia i sprawia, że zostawiamy po sobie niezatarte wrażenie. Bez nadmiaru słodyczy, z dbałością o kształt i ogólne wrażenie - oto Duplo Girl :)

Odkryłam w tych kreacjach składniki magii i czaru, które schowałam w moim stylowym batoniku: szczypta wysmakowanej elegancji, porcja nieprzesłodzonego szyku, odrobina aksamitnego luksusu, dawka zmysłowości i nowoczesności, moc zniewalających detali, garść złocistego blasku.

Inspiracją do stworzenia stylizacji były dwa kolory główne: zielony, jako liść orzeszka laskowego oraz czekoladowy brąz, jako kolor samej czekolady. (…) Sukienka jest delikatna jak smak batonika, a struktura plisowań nawiązuje do nieregularnych czekoladowych fałdek. To jest właśnie moja unikatowa stylizacja inspirowana batonikiem Duplo. Mogłabym w niej pojawić się na pokazie mody i zabłysnąć jak batonik Duplo - smakiem i wyglądem:).

Cieszymy się, że mogliśmy zobaczyć na własne oczy wasze niesamowite pomysły. Laureatom serdecznie gratulujemy, a uczestnikom konkursu poza podium, bardzo dziękujemy za udział i poświęcony czas!



Materiał powstał we współpracy z marką Duplo