Uwielbiamy organizować inspirujące konkursy, w których możemy podziwiać wasze kreatywne prace! Jakiś czas temu wraz z marką Duplo zaprosiliśmy was do udziału w zabawie, w której można było wygrać wyjątkowe nagrody: dwuosobowe zaproszenie na imprezę Flesz Fashion Night, która odbędzie się 02.09.2021, porcelanowe filiżanki Duplo i Bizuu, vouchery do perfumerii Douglas oraz batoniki Duplo.

Reklama

Mat.prasowe

Zadanie konkursowe polegało na stworzeniu unikalnej stylizacji inspirowanej kolorami opakowania, strukturą lub chrupiąco-orzechowym smakiem kultowego batonika Duplo.

Musimy przyznać, że liczba zgłoszeń przerosła nasze najśmielsze oczekiwania, dlatego wybór laureatów był naprawdę trudny. Po wielu godzinach narad udało nam się wyłonić 13 szczęśliwców!

Koniecznie zobaczcie zwycięskie prace, a my laureatom serdecznie gratulujemy!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Duplo

Zobacz także