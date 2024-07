Mimo, że Katy Perry była gospodarzem imprezy Creators Party w Los Angeles... To jednak może lepiej żeby tego wieczora została w domu, bo jej kreacja naszym zdaniem będzie silnym kandydatem do tytułu „najgorsza stylizacja roku 2016”. Wokalistka założyła bowiem obcisłe czarne spodnie i transparentny zdobiony złotym ornamentem gorset z kolekcji Dolce & Gabbana, który dość niefortunnie poszerzał ją w biodrach! Dorzuciła do tego zestawu sporych rozmiarów krzyż zawieszony na szyi i… dwa cienkie warkocze. Wyglądała w tej stylizacji jak połączenie seksownej Madonny i Heidi z bawarskiej wioski. Jak piszą złośliwi amerykańscy dziennikarze, nie wiadomo było, czego można się po niej spodziewać: czy będzie śpiewać czy jodłować… A wy, jak oceniacie tę stylizację Katy Perry? CZEKAMY NA WASZE OPINIE!

Katy Perry na imprezie Creators Party.

Co myślicie o dość kontrowersyjne stylizacji Katy Perry? Hit czy Kit?!

Czy warkocze pasują do Katy Perry?!

