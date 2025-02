Polskie produkcje Netfliksa cieszą się rosnącą popularnością – nie tylko w naszym kraju. Wystarczy spojrzeć na sukcesy takich serii jak „Matki pingwinów” czy „Idź przodem, bracie”. Niedawno też na platformie z czerwonym logo pojawiła się adaptacja powieści Jakuba Żulczyka, „Wzgórze psów”. Ekranizacje książek tego pisarza wywołują duże emocje po premierze kultowego już „Ślepnąc od świateł”. Na Netfliksie znajdziemy również inny serial, który także powstał dzięki Żulczykowi. Mowa o „Informacji zwrotnej”. Podobnie jak w przypadku innych produkcji na podstawie literatury tego autora. Od początku towarzyszy nam gęsta atmosfera, a rola Arkadiusza Jakubika to majstersztyk. To tytuł, który wciąga się w jeden wieczór.

„Informacja zwrotna” na Netfliksie. To kolejna adaptacja powieści Jakuba Żulczyka

„Informacja zwrotna” to polski thriller psychologiczny z elementami kryminału, który miał premierę 15 listopada 2023 roku na Netflix. Serial opowiada historię Marcina Kani – byłego muzyka rockowego, który przez lata niszczył swoje życie nałogiem alkoholowym. Jego świat wali się w gruzy, gdy odkrywa, że jego syn Piotr zaginął.

Marcin, walcząc z nałogiem i własnymi demonami, przemierza Warszawę w poszukiwaniu chłopaka. W trakcie tej wędrówki konfrontuje się nie tylko z własnymi błędami, ale także z mrocznymi sekretami swojego otoczenia. Serial wciąga widza w pełną napięcia historię, pokazując upadek i ewentualne odkupienie głównego bohatera.

„Informacja zwrotna”. Obsada serialu Netfliksa

Za reżyserię „Informacji zwrotnej” odpowiada Leszek Dawid, znany m.in. z "Jesteś Bogiem”. Scenariusz powstał na podstawie bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka pod tym samym tytułem. W serialu występują znakomici polscy aktorzy:

Arkadiusz Jakubik jako Marcin Kania

jako Marcin Kania Jakub Sierenberg jako Piotr Kania

jako Piotr Kania Jacek Beler

Jerzy Bończak

Magdalena Koleśnik

Obsada oraz reżyseria gwarantują wysoki poziom realizacyjny i emocjonalny ładunek, który porusza widza od pierwszego odcinka.

Powieść Jakuba Żulczyka znów pojawia się w formie serialu

Serial „Informacja zwrotna” jest ekranizacją powieści Jakuba Żulczyka, autora znanego z książki „Ślepnąc od świateł”, która również została przeniesiona na ekran.

Żulczyk słynie z mrocznych, realistycznych historii, które w brutalny sposób ukazują polską rzeczywistość. „Informacja zwrotna” to kolejny przykład na to, jak literatura może stać się inspiracją do stworzenia mocnego, wciągającego serialu.

Inne seriale na podstawie tekstów Jakuba Żulczyka

Jakub Żulczyk to polski pisarz, którego twórczość była kilkukrotnie adaptowana na seriale. Oto seriale na podstawie jego książek lub scenariuszy:

1. „Ślepnąc od świateł” (HBO Max, 2018)

Adaptacja bestsellerowej powieści „Ślepnąc od świateł”. Serial opowiada historię Kuby – stołecznego dilera narkotykowego, który planuje ucieczkę z Warszawy, ale zostaje wciągnięty w spiralę przemocy i intryg. Mroczny klimat, doskonała muzyka i unikalny styl narracji.

2. „Wzgórze psów” (Netflix, 2025)

Adaptacja powieści „Wzgórze psów” przenosi widzów do małego miasteczka Zybork, pełnego mrocznych tajemnic. Główny bohater, Mikołaj Głowacki, wraca w rodzinne strony, by zmierzyć się z przeszłością i lokalnymi sekretami. Serial zadebiutował na Netflixie w pierwszym kwartale 2025 roku.

4. „Warszawianka” (SkyShowtime, 2023)

Choć nie jest bezpośrednią adaptacją konkretnej powieści, "Warszawianka" to serial stworzony przez Żulczyka, opowiadający o losach czterdziestoletniego warszawskiego playboya, który próbuje odnaleźć sens w swoim chaotycznym życiu. Produkcja zyskała popularność dzięki autentycznemu przedstawieniu współczesnej Warszawy i skomplikowanych relacji międzyludzkich.

5. „Belfer” (Canal+, 2016)

Serial współtworzony przez Żulczyka, opowiadający o nauczycielu, który próbuje rozwikłać zagadkę tajemniczej śmierci uczennicy w małym miasteczku. Choć nie jest adaptacją jego powieści, „Belfer” cieszy się dużą popularnością i uznaniem krytyków.

Twórczość Jakuba Żulczyka cieszy się dużym zainteresowaniem w świecie filmowym, co zaowocowało kilkoma udanymi adaptacjami jego dzieł.

