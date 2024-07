1 z 8

Pokazy na wiosnę/lato 17 podbiły warkocze! Pojawiły się w każdej możliwej formie – od zainspirowanych skejterkami plecionych koczków u Diora czy wąskich cygańskich splotów u Roberto Cavallego aż po romantyczne warkocze u Valentino. Styliści marek takich jak Louis Vuitton, Simone Rocha czy Balmain eksperymentowali z klasyczną, nostalgiczną fryzurą nadając jej nowe, ekscytujące formy.

Najnowszy trend upodobały sobie gwiazdy, które chętnie pokazują się w pojedynczym, luźno splecionym warkoczem – takim jaki mogliśmy podziwiać na pokazie Valentino. Właśnie tak swoje włosy stylizuje Ewa Chodakowska, Agnieszka Szulim czy Anna Mucha.

Z kolei Doda, która jest jedną z większych fanek splecionych włosów wśród naszych gwiazd, chętniej pokazuje się z symetrycznymi warkoczami po obu stronach. Taki look rządził na pokazie Emporio Armani czy Preen.

Innym mikrotrendem warkoczowym są ciasno splecione warkoczyki, które następnie upięto w kok. Choć taka fryzura wyglądała wprost fenomenalnie u Diora czy Balmain nie jest to jednak look, który polubiły polskie gwiazdy. Często pokazuje go jednak Taylor Swift.

Innym mikrotrendem warkoczowym są ciasno splecione warkoczyki, które następnie upięto w kok. Choć taka fryzura wyglądała wprost fenomenalnie u Diora czy Balmain nie jest to jednak look, który polubiły polskie gwiazdy. Często pokazuje go jednak Taylor Swift.