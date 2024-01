"Taniec z Gwiazdami" zdecydował się na dużą zmianę dotyczącą publiczności w studio podczas odcinków na żywo.

Poznajcie szczegóły.

"Taniec z Gwiazdami" rusza już 3 marca. Poznaliśmy już niemal wszystkich uczestników nowego sezonu. Do tej pory wiadomo, że na najpopularniejszym parkiecie w Polsce zatańczą: Roksana Węgiel, Maciej Musiał, Maffashion, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Kamil Baleja, Anita Sokołowska, Filip Chajzer, Krzysztof Szczepaniak, Adam Kszczot, Aleks Mackiewicz i Beata Olga Kowalska.

Widzowie zastanawiają się także, jak będzie wyglądał oficjalny skład tancerzy, którzy będą trenować uczestników, Okazuje się, że produkcja przygotowała również niespodziankę dla widzów. Pierwszy raz w historii "Tańca z Gwiazdami" emitowanego na Polsacie, będzie można kupować bilety na odcinki:

Mamy dla was olbrzymią niespodziankę. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na publiczność Tańca z Gwiazdami! Jak je zakupić? Wszystkie informacje znajdziecie na tzg.polsat.pl Miejsca są limitowane, więc nie zwlekajcie z decyzją. Do zobaczenia na parkiecie!

Aktualnie dostępne są jedynie bilety na drugi odcinek "Tańca z Gwiazdami", który odbędzie się 10 marca 2024 roku, a ich cena wynosi 210,80 zł.

Widzowie "Tańca z Gwiazdami" cieszą się, że będą mogli być częścią produkcji i będą mieli możliwość zobaczyć zmagania ulubionych uczestników na żywo: